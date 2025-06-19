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        Haberler Kültür-Sanat Âşık Veysel ve Yöresel Müzik Aletleri Müzesi Sivas’ta açıldı

        Âşık Veysel ve Yöresel Müzik Aletleri Müzesi Sivas’ta açıldı

        Sivas'ta Aşık Veysel Şatıroğlu ve Yöresel Müzik Aletleri Müzesi ziyarete açıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.06.2025 - 17:23 Güncelleme: 19.06.2025 - 17:24
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        Âşık Veysel ve Yöresel Müzik Aletleri Müzesi Sivas'ta açıldı
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        Sivas’ta, Âşık Veysel’in doğumunun 131. yılı ve aramızdan ayrılışının 52. yılında Âşık Veysel Müzesi açıldı.

        Müze, Âşık Veysel’in torunu Nazender Süzer Gökçe ve eşi Gürsel Gökçe’nin Âşık Veysel koleksiyonlarından oluşuyor.

        Müzenin temelleri 2010 yılında ‘Basında ve Ustaların Objektifinden Âşık Veysel’ Fotoğraf Sergisi ile atıldı.

        Sivas şehir merkezinde bulunan müzenin açılışında bir konuşma yapan Nazender Süzer Gökçe, "Bugün açılışını yaptığımız müze ile hayallerimiz gerçek oldu. 2010 yılından bu yana dedeme ilişkin koleksiyonumuzda yer alan Fotoğraf, resim, taş plak Lp, cd, kaset, Âşık Veysel üzerine yazılmış kitaplar ve müze için bağışlanan eserlerden oluşuyor.

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        Sivas Belediyesi ile yaptığımız görüşmeler sonucunda Sayın Başkan Adem Uzun, dört yüz metrekarelik kapalı alanı olanı şu an açılışını yaptığımız yer müze olarak tahsis etti. Erkan Doğanay’ın küratörlüğünü yaptığı müzenin mimari tasarımı ve düzenlemesi Sergikur Yönetim Kurulu Başkanı Şener Çardak ve ekibi tarafından gerçekleştirildi.

        Müzede, Âşık Veysel’le ayni kaderi paylaşan görme engelliler için yürüme yolları ve bilgilendirme butonlarının yer aldığını belirten Gökçe, Sivas’ta bir eksikliği giderdik. Sivas’a hızlı trenin gelmesiyle birlikte çok yoğun bir şekilde şehir dışından misafir geliyor, gelenler Sivas merkezde Âşık Veysel’e ilişkin bir şey göremiyorlar.

        Sivrialan’da yaşadığı ev Kültür Bakanlığı tarafından müzeye dönüştürüldü ancak ulaşım güçlüğü nedeniyle gelen misafirler göremeden gidiyorlar. Müzeyle birlikte burada bir boşluğu da doldurmuş olduk. Müzenin yapımında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

        Belediye Başkanı Adem Uzun, müzenin açılışında yaptığı konuşmada, "Âşık Veysel, sadece bir halk ozanı değil, bu toprakların sesi, gönlü ve vicdanıdır. Onun değerlerini yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak bizim için bir vefa borcudur. Bu müze ile hem Âşık Veysel’in yaşamına hem de Anadolu'nun zengin müzik mirasına sahip çıkıyoruz" dedi.

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        Açılış sonrası 17. Âşıklar Bayramı ve Cengiz Özkan konseri gerçekleştirildi.

        Müzede, görme engelliler için yürüyüş yolları, Âşık Veysel’le ilgili bilgi alacakları sesli butonlar, Braille alfabesi ile basılmış ‘Basında Âşık Veysel Albümü’ deneyim alanları, fotoğraf çekim alanları yer alıyor.

        Müze ziyaretçileri günün anısına ücretsiz Âşık Veysel kartpostalı alabiliyorlar. Ayrıca, müzede ayrıca çocuklara ilişkin puzzle ve deneyim alanları yer alıyor.

        Müze, pazartesi hariç her gün sabah 10.00 Akşam 22.00 saatleri arasında ücretsiz gezilebiliyor.

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        #Âşık Veysel ve Yöresel Müzik Aletleri Müzesi
        #aşık veysel
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