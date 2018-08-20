Sıla, Ahmet Kural
Magazin
Haberler > Magazin > Sıla'dan Ahmet Kural'a bir gönderme daha: 'Bizim bayez atlı prens ata ters binmiş galiba'

Sıla'dan Ahmet Kural'a bir gönderme daha: Bizim beyaz atlı prens ata ters binmiş galiba

Sıla'nın Ayvalık'ta verdiği konserde sarf ettiği 'Bizim beyaz atlı prens ata ters bindi herhalde. Baksanıza hâlâ bekarım' sözleri 'Ailecek Şaşkınız'da 'Beyaz atlı prens' sahnesi olan eski sevgilisi Ahmet Kural'a gönderme olarak yorumlandı

20.08.2018 - 11:10 | Güncelleme:

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre; Sıla, 'Ailecek Şaşkınız'da 'Beyaz atlı prens' sahnesi olan eski sevgilisi Ahmet Kural'a bu kez, ''Bizim beyaz atlı prens ata ters bindi herhalde. Baksanıza hâlâ bekarım'' sözleriyle bir göndermede daha bulundu.

'On'dan Kalanlar' adlı Ege Turnesi'ne devam eden Sıla, 20 gün aradan sonra ikinci kez Ayvalık'ta Amfi Tiyatro'yı tamamen dolduran binlerce hayranına bir konser daha verdi.

Sıla, konserine 'Evleniyor' şeklindeki söylentilere açıklık getirerek başladı.

Ünlü şarkıcı, "Babam apar topar annemi aramış. 'Haberleri okudun mu? Bizim kız evleniyormuş' demiş. Annem tabii rahat. 'Merak etme, öyle bir şey olsa önce bizim haberimiz olur' cevabını vermiş babama. Ben de bir an evleniyorum filan sandım. Bizim beyaz atlı prens ata ters bindi herhalde baksanıza hâlâ tescilli bekârım. Neyse şükürler olsun ki bununla yaşamayı öğrendik'' dedi. 

Ahmet Kural'ın canlandırdığı 'Ferhat', 'Ailecek Şaşkınız'ın bir sahnesinde âşık olduğu 'Elif'in evinin önüne kahverengi bir atla gelmiş, "Bak beyaz atlı prensin kapına geldi. Beyaz at bulamadım, o yüzden beyaz giyindim' demişti.



Sıla'nın 'Bizim beyaz atlı prens ata ters bindi herhalde baksanıza hâlâ tescilli bekârım' sözleri Ahmet Kural'a yeni bir gönderme olarak yorumlandı.

Sıla, ayrıldıktan 1.5 ay sonra 'Sıla' adındaki bir kayığın fotoğrafını paylaşarak 'O kayığa binip gitmek öyle zor değil. Yüzüp de bilmeyenlere gelsin' demişti. Ünlü şarkıcı 13 Ağustos'ta da Can Yücel'in 'Farzet ki hiç ayrılmadık' şiirini yine sosyal medya hesabından paylaşarak Ahmet Kural'a bir göndermede bulunmuştu.

 

 



   

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
Yazarlar
Diğer yazarlar
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.