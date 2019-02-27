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"KÜÇÜK ESNAF BATTI"

Mustafa Uslu, ödül töreninin ardından basın mensuplarının sorularına cevap verdi. Şükrü Avşar'ın, "Bu karardan aslında Yılmaz Erdoğan ve BKM'nin de rahatsız olduğunu biliyorum. Filmin maliyeti çok yüksek olduğu için bir seferlik böyle bir karar aldığını söyledi bana Necati Akpınar" sözlerini hatırlatan muhabirlere, "Sinemalara ihanet edilmiştir. Taksim'in arka sokaklarında konuşulduğu kadar bütçesi yüksek film çekemezsiniz. Siz dağıtım şirketi deyince Mars Sinemalarını falan düşünüyorsunuz. O Anadolu'da küçük bütçeli, mahalle aralarında sokak aralarında olan sinemaların, küçük esnafların hepsi bu filmin satılması yüzünden battı" diyerek sitem dolu sözler sarf etti.