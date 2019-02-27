Yeditepe Dilek Ödülleri sahiplerini buldu

Giriş: 27.02.2019 - 07:49 | Güncelleme:  

Yeditepe Üniversitesi öğrencilerinin, 2018 yılının En İyilerini belirlediği Yeditepe Dilek Ödülleri sahiplerini buldu. Kültür, sanat, spor, medya ve internet alanlarında ödüle değer görülen isimler, Yeditepe Üniversitesi’nde düzenlenen törenle ödüllerini aldı. En İyi Kadın Şarkıcı ödülünü alan Sıla, muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı. Sıla sahnede, "Ne şanlıyım ki, buraya çıktım. O kadar iyi hissediyorum ki... Kendinizden büyük kocaman bir proje yapmışsınız. O kadar güzel şeyler söyledi ki Demet Akbağ, hepsinin altına bir denden koymak istiyorum. Cuma günü iki tane yeni şarkım çıkıyor. Haftanın başında bana çok iyi motivasyon oldunuz" diye konuştu

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    Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, üniversitelerde sosyal sorumluluk alanında yapılmış ilk ödül töreni olma özelliğini taşıyan Yeditepe Dilek Ödülleri’nin bu yıl yedincisi gerçekleştirildi. Yeditepe Üniversitesi’nde ödüllerin verildiği geceden elde edilen 25 bin TL gelir, Dilek Gönüllüleri’nin gerçekleştirdiği projelere kaynak olarak aktarılacak. 

  • 2Sıla'dan aşk yorumu - Magazin haberleri
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    Geceye siyahlar içinde tüm bakışları üzerine toplayan Çağla Şıkel, kot ceketiyle tarzını konuşturan Sıla'nın yanı sıra, Demet Akbağ, Timuçin Esen, Mustafa Uslu gibi ünlü isimler katıldı.

  • 3Sıla'dan aşk yorumu - Magazin haberleri
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    AKBAĞ'DAN ANLAMLI KONUŞMA

    Yaşam Boyu Onur ödülünü alan Demet Akbağ, öğrencilerin yaptıkları iyilik projelerine sessiz kalamadı. Akbağ, "Kafamdan minik bir teşekkür konuşması geçirdim. Diyecektim ki; hayallerinizin peşinden gidin. Şans diye bir şey var ama çalışmaktan vazgeçmeyin. Yüreğinizin, kalbinizin sesini dinleyin. Yetenekli olabilirsiniz ama iyi insanlar olun. Zaten iyi bir insan olmuşsunuz..." cümleleriyle duygularını dile getirdi.

  • 4Sıla'dan aşk yorumu - Magazin haberleri
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    SILA'DAN AŞK YORUMU

    En İyi Kadın Şarkıcı ödülünü alan Sıla, muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı. Sıla sahnede, "Ne şanlıyım ki, buraya çıktım. O kadar iyi hissediyorum ki... Kendinizden büyük kocaman bir proje yapmışsınız. O kadar güzel şeyler söyledi ki Demet Akbağ, hepsinin altına bir denden koymak istiyorum. Cuma günü iki tane yeni şarkım çıkıyor. Haftanın başında bana çok iyi motivasyon oldunuz" diye konuştu. 

  • 5Sıla'dan aşk yorumu - Magazin haberleri
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    Sıla, öğrencilere üretmek ve aşkın verdiği heyecanı, "Hep üretmek ve aşkın heyecanının çok farklı olduğuna inandım. Her gün bir daha uyanmak için çok büyük sebeplere ihtiyaç var hayatta. Ben bu sebeplerden çok önemlisine sahibim. Her şeyinizi tahmin ve taklit edebilirler ama bir sonra ki adımınızı tahmin edemezler" sözleriyle paylaştı.

  • 6Sıla'dan aşk yorumu - Magazin haberleri
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    En İyi Erkek oyuncuyu Müslüm filminde gösterdiği müthiş oyunculukla Timuçin Esen alırken, En İyi Film ödülünü de Müslüm filmi aldı. 

  • 7Sıla'dan aşk yorumu - Magazin haberleri
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    "SİNEMA SEKTÖRÜNE İHANET EDİLDİ"

    Filmin yapımcısı Mustafa Uslu, "Sinema sektörüne ihanet edildiği bu günlerde bu ödüle layık görülmek ne güzel. Bizim filmlerimiz hiçbir zaman sinema harici bir yerde oynamayacak" diyerek Organize İşler filminin Netflix'te yayınlanmasını eleştirdi. 

  • 8Sıla'dan aşk yorumu - Magazin haberleri
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    "KÜÇÜK ESNAF BATTI"

    Mustafa Uslu, ödül töreninin ardından basın mensuplarının sorularına cevap verdi. Şükrü Avşar'ın, "Bu karardan aslında Yılmaz Erdoğan ve BKM'nin de rahatsız olduğunu biliyorum. Filmin maliyeti çok yüksek olduğu için bir seferlik böyle bir karar aldığını söyledi bana Necati Akpınar" sözlerini hatırlatan muhabirlere, "Sinemalara ihanet edilmiştir. Taksim'in arka sokaklarında konuşulduğu kadar bütçesi yüksek film çekemezsiniz. Siz dağıtım şirketi deyince Mars Sinemalarını falan düşünüyorsunuz. O Anadolu'da küçük bütçeli, mahalle aralarında sokak aralarında olan sinemaların, küçük esnafların hepsi bu filmin satılması yüzünden battı" diyerek sitem dolu sözler sarf etti.

  • 9Sıla'dan aşk yorumu - Magazin haberleri
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    Bu yıl kültür, sanat, spor ve medyanın da bulunduğu 26 kategoride verilen ödüllerin sahipleri şöyle:

  • 10Sıla'dan aşk yorumu - Magazin haberleri
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    1. Yaşam Boyu Onur Ödülü: Demet Akbağ

    2. En İyi Kadın Şarkıcı: Sıla

    3. En İyi Erkek Sinema Oyuncusu: Timuçin Esen

    4. En İyi Çocuk Oyuncu: Beren Gökyıldız 

    5. En İyi Kadın Komedi Oyuncusu: Ezgi Mola

    6. En İyi Erkek Komedi Oyuncusu: Enis Arıkan 

  • 11Sıla'dan aşk yorumu - Magazin haberleri
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    7. En İyi Sinema Filmi: Müslüm 

    8. En İyi Dizi: Jet Sosyete

    9. En İyi Kadın Oyuncu: Hazar Ergüçlü

    10. En İyi Erkek Oyuncu: Buğra Gülsoy

    11. En İyi Jenerik: Sen Anlat Karadeniz

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    12. En İyi Albüm: Bombarduman / Emrah Karaduman

    13. En İyi Kadın Sporcu: Sümeyye Boyacı

    14. En İyi TV Kanalı: Show TV

    15. En İyi Haber Bülteni: Cem Öğretir ile Ana Haber/ATV

    16. En İyi İnternet Sitesi: Sputnik Türkiye

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    17. En İyi Çıkış Yapan Kitap: Metastaz / Yazarlar: Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu

    18. En İyi Gazeteci: Toygun Atilla

    19. En İyi TV Programı: Çağla ile Yeni Bir Gün/FOX TV

    20. En İyi İnternet Dizisi: Masum

    21. En İyi Radyo: Pal Nostalji

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    22. En İyi Çıkış Yapan Şarkıcı: Sena Şener 

    23. En İyi Yarışma Programı: MasterCheff

    24. En İyi Siyaset Programı: Türkiye’nin Nabzı / Habertürk

    25. En İyi Tartışma Programı: Ferhat Ünlü ile Kozmik Masa

    26. Rektörlük Özel Ödülü: Sait Halim Paşa Yalısı

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