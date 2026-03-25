Sıla Gençoğlu: Anlaşabilmek çok önemli

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Hayranlarıyla bir araya gelen Sıla Gençoğlu, yeni albümü 'Kafa Yüksek Kalp Kırık'ta yer alan şarkılarını ilk kez fan grubuna dinletti.

Albümün otobiyografik olduğunu belirten Gençoğlu, şarkılarını kendi yaşantısından esinlenerek hazırladığını dile getirdi. Sıla Gençoğlu, gazetecilerin "Erkek arkadaşınız İlker Kaleli ile yaşadığınız olaylardan esinlendiğiniz şarkılar var mı?" sorusuna; "Var tabii ki, olmaz mı? İlker hayatımda" yanıtını verdi.

"ANLAYIŞ ÇOK ÖNEMLİ"

Detoks kampına devam ettiğini belirten şarkıcı, sporla iç içe bir yaşam sürdüğünü dile getirdi. Sıla Gençoğlu, gazetecilerin "Sevmek, sevilmek de genç tutar. İlker Bey'in güzelliğinize katkısı var mı?" sorusu üzerine "Tabii ki var, o katkı karşılıklı. Sevgi, anlayış, anlaşabilmek çok önemli bir şey" ifadelerini kullandı.