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Sıla'nın acı günü

Şarkıcı Sıla'nın babası Şükrü Gençoğlu hayatını kaybetti. Gençoğlu, bir ay önce geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastanede tedavi görüyordu

Sıla'nın acı günü - Magazin haberleri
Sıla'nın acı günü
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Sıla’nın bir ay önce beyin kanaması geçiren 73 yaşındaki babası Şükrü Gençoğlu, İzmir'de tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayata veda etti. 1 Ocak 1949'da Denizli'nin ilçesi Acıpayam'ın Kelekçi Mahallesi'nde doğan kimya mühendisi Şükrü Gençoğlu, eczacı Ömür Gençoğlu ile evliydi.

"CANIM BABAM VE BEN"

Şarkıcı, çocukluk yıllarında çekilen bu fotoğrafa, "Canım babam ve ben. Tüm babalara, baba adaylarına, heveslilere, babacanlara... Bir de özlemini çektiklerimize. Her güne, hayata bir baş selamı, iyi pazarlar" mesajını yazmıştı.

Sıla, paylaştığı bu aile fotoğrafına ise "Başımı omzuna yasladım. Doğum günün kutlu olsun canım babam. Seni çok seviyorum." notunu düşmüştü.

Geçtiğimiz ağustos ayında Didim’de konser hazırlığında olan Sıla'ya babası Şükrü Gençoğlu sürpriz yapmıştı.

Sıla, "Babam da sürpriz yapıp, soundcheck’i bastığına göre bu akşam fırtına gibi geçecek" demişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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