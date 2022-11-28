Sıla'nın acı günü 0:00 / 0:00

Sıla’nın bir ay önce beyin kanaması geçiren 73 yaşındaki babası Şükrü Gençoğlu, İzmir'de tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayata veda etti. 1 Ocak 1949'da Denizli'nin ilçesi Acıpayam'ın Kelekçi Mahallesi'nde doğan kimya mühendisi Şükrü Gençoğlu, eczacı Ömür Gençoğlu ile evliydi.

"CANIM BABAM VE BEN" Şarkıcı, çocukluk yıllarında çekilen bu fotoğrafa, "Canım babam ve ben. Tüm babalara, baba adaylarına, heveslilere, babacanlara... Bir de özlemini çektiklerimize. Her güne, hayata bir baş selamı, iyi pazarlar" mesajını yazmıştı.