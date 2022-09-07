Mahkeme başkanının iddianamede geçen "sanığın eylemi öncesinde 'Uçakta bıçak gider mi?' şeklinde internetten arama yaptığı" bilgisine yönelik sorusuna sanık Gökçek, bıçaklara merakı ve ilgisinin olduğunu, yurt dışındaki farklı sitelerde bu nedenle aramalar yaptığını öne sürdü.

Sanık Hüseyin Can Gökçek, ifadesinde, olay günü beraber kaçmak için anlaştıkları Sıla Şentürk'ün evine gittiğini, kıskançlık nedeniyle aralarında tartışma çıktığını iddia ederek, cinayeti işlediğini kabul etti.

Sıla Şentürk'ün annesi Asiye ve babası Bekir Şentürk'ün de hazır bulunduğu duruşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının katılım talebi mahkeme heyetince kabul edildi.

Baba Bekir Şentürk, sanıktan şikayetçi olduğunu ve cezalandırılmasını istediğini söyledi.

Anne Asiye Şentürk de kızını sanıktan kurtarmaya çalıştığını dile getirerek, "Sanığın tüm anlattıkları yalandır. Sürekli bizi suçlamaktadır. Çocuğumu ondan kurtarmaya çalışıyordum. Evlendirme gibi bir niyetimiz yoktu. Şikayetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum." dedi.

Duruşmada tanıkların da ifadelerine başvuruldu. Tanıklardan babaanne Hatice Şentürk, olay günü evde olduğunu vurgulayarak, "Eve nasıl girdiğini görmedim. 'Babaanne' diye ses duydum. Yukarıya çıktım yerde yatıyordu. 'Ne yaptın?' dedim. O da 'torunun sözünü tutmadı' dedi. Daha sonra dışarı çıkıp yardım istedim." diye konuştu.