Sıla Türkoğlu, 'Kızılcık Şerbeti'nde!

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SHOW TV’de ekrana gelecek, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerinde; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman’ın yer aldığı 'Kızılcık Şerbeti' 28 Ekim Cuma günü ilk bölümüyle ekrana geliyor. Dizide genç oyuncu Sıla Türkoğlu canlandırdığı üniversite öğrencisi 'Doğa' karakteriyle izleyicinin beğenisini toplayacak.

'Kızılcık Şerbeti'; iki farklı kültürde yaşamlarını sürdüren iki ailenin, çocukları Doğa ve Fatih’in ani evliliğiyle bir araya gelmelerini çarpıcı bir anlatımla ekrana taşıyor. Sevilen oyuncu Sıla Türkoğlu dizide, tam burslu diş hekimliği fakültesinde okuyan idealist ve çalışkan bir üniversite öğrencisine hayat veriyor. Doğa’nın, sevgilisi Fatih’le (Doğukan Güngör) herkesin çekindiği annesi Kıvılcım’ın (Evrim Alasya) ne diyeceğini düşünmeden evlenmesi ailelere hayatlarının sınavını yaşatacak.

SILA TÜRKOĞLU: “AŞK HER ŞEYİN ÜSTESİNDEN GELECEK Mİ?”

Türkoğlu, dizide canlandırdığı karakteri şu sözlerle anlatarak izleyiciye ipuçları verdi; “Doğa idealist bir annenin en büyük kızı. O da annesi gibi idealist, hayalleri olan, çalışkan, güçlü bir kadın. Aslında çok uçarı ve hayal dünyasında yaşayan biri olmasa da aşk her şeyin üstesinden gelir diye düşünüyor. Bakalım gerçekten öyle mi olacak?” dedi.

'Kızılcık Şerbeti'nin konusu:

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım’ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa’nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar. Doğa’nın kocası Fatih’in (Doğukan Güngör) ailesi oldukça muhafazakâr bir ailedir. Kıvılcım, kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. 'Kızılcık Şerbeti' doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.

'Kızılcık Şerbeti'nin oyuncu kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz, Tuana Gizem Uzunlar yer alıyor.

'Kızılcık Şerbeti', 28 Ekim Cuma akşamı 20.00’de SHOW TV’de başlıyor!