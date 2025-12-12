Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Silah kaçakçılığı operasyonunda 1’i polis 3 tutuklama

        Silah kaçakçılığı operasyonunda 1’i polis 3 tutuklama

        Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki silah kaçakçılığı operasyonunda 2'si polis 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Şaban M., Ahmet K. ve polis memuru Erkan Ö. tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2025 - 17:57 Güncelleme: 12.12.2025 - 17:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Silah kaçakçılığı operasyonu: 1'i polis 3 tutuklama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ereğli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçla Mücadele Büro Amirliği (KOM) ekipleri tarafından, teknik ve fiziki takip çalışması yapılan silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, 2’si polis memuru, 13 şüphelinin ev ve iş yerlerine eş zamanlı baskınlar yapıldı. Polis memurları Erkan Ö. ve B.K., tornacı Ahmet K., Şaban M., N.G. ve S.S ile birlikte toplam 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden polis memuru Erkan Ö.’nün silah yapımında ara bağlantıları sağladığı, tornacı Ahmet K.’nin silah bozma ve tamir işlerini yaptığı ve şüphelilerin kaçak silah imalatı ile parça temini yaptıkları öne sürüldü.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli serbest bırakıldı. Şüphelilerden polis memuru Erkan Ö., Ahmet K. ve Şaban M., sabah saatlerinde sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

        Fotoğraf: DHA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #ZONGULDAK
        #zonguldak haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le buluştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le buluştu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Kimyasalların yanlış kullanımı ölümcül sonuçlara neden olabiliyor
        Kimyasalların yanlış kullanımı ölümcül sonuçlara neden olabiliyor
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        "Ölmeden 3 gün önce..."
        "Ölmeden 3 gün önce..."
        Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada son durum
        Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada son durum
        Her saniyesi dehşet! 2 kardeşi böyle katlettiler!
        Her saniyesi dehşet! 2 kardeşi böyle katlettiler!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Eşi ile bacanağını öldürmüştü... Çifte cinayette sıcak gelişme!
        Eşi ile bacanağını öldürmüştü... Çifte cinayette sıcak gelişme!
        2, 5 ve 9 yaşında 3 kardeştiler... Yan yana gömülecekler!
        2, 5 ve 9 yaşında 3 kardeştiler... Yan yana gömülecekler!
        TAYFUN füzesinden tam isabet!
        TAYFUN füzesinden tam isabet!
        Köftede deri dokusu, dana kıymada kalp çıktı
        Köftede deri dokusu, dana kıymada kalp çıktı
        "TFF Başkanı tarafsızlığını kaybetmiştir!"
        "TFF Başkanı tarafsızlığını kaybetmiştir!"
        "Talisca golleriyle Norveç'i ısıttı"
        "Talisca golleriyle Norveç'i ısıttı"
        Kişiye özel o analizle sağlık risklerinizi azaltın
        Kişiye özel o analizle sağlık risklerinizi azaltın
        "Asıl yolculuk birbirlerini tanımaya başladıklarında başlayacak"
        "Asıl yolculuk birbirlerini tanımaya başladıklarında başlayacak"