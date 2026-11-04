Silahla şaka faciayla sonuçlandı!

Kocaeli'nin Derince ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte bulunduğu sırada tabancanın ateş alması sonucu göğsünden yaralanan 18 yaşındaki Emin Tuğrul Öztürk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre olay, dün gece saatlerinde Derince ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte tabancayla şakalaştığı sırada silahın ateş alması sonucu Emin Tuğrul Öztürk (18) göğsünden yaralandı.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Öztürk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Öztürk'ün cenazesinin bugün ikindi namazını müteakip Mersincik Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Derince Şehitler Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.