Silahlı öğretmene inceleme
Ankara Atatürk Lisesi'nde bir müdür yardımcısının elinde tüfekle sınıfta çektirdiği fotoğrafın ortaya çıkması infial yarattı.
Giriş: 18.04.2025 - 21:03 Güncelleme: 18.04.2025 - 21:03
Ankara Atatürk Lisesi’nde yaşanan olay, eğitim camiasında büyük yankı uyandırdı. Okul Müdür Yardımcısı Hüseyin Çinkaya'nın elinde tüfekle sınıfta çekilmiş bir fotoğrafının sosyal medyada paylaşılması, kamuoyunda sert tepkilere neden oldu.
İNCELEME BAŞLATILDI
Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün konuyla ilgili kapsamlı bir inceleme başlattığını duyurdu.
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