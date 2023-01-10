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Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da silahlı saldırgan parktaki köpekleri hedef aldı! - Güncel haberler
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Ümraniye'de beslediği köpeklerini kurtarmak için kurşunlara siper oldu

İstanbul'da eli silahlı bir kişi, akşam saatlerinde gittiği bir parkta köpekleri hedef aldı. Bu sırada köpekleri besleyen Özlem Gürel'le tartışan cani, köpeklerden birini silahla yaralayıp kaçtı

İstanbul'da silahlı saldırgan parktaki köpekleri hedef aldı! - Güncel haberler
DHA

Ümraniye'de parka gelen eli silahlı bir kişi, köpeklerin kendisi geçirmediği gerekçesiyle ateş etti. O sırada köpek ve kedileri besleyen hayvansever Özlem Gürel´le tartışan saldırgan, köpeklerden birini silahla yaralayarak kayıplara karıştı. O anlar kameralara yansıdı.

DHA'da yer alan habere göre, Ümraniye, Atakent Mahallesi´nde 21 Aralık Çarşamba günü saat 22.00 sıralarında hayvansever Özlem Gürel, sokak köpekleri ve kedilerine mama vermek için parka gitti.

SİLAHIN ÖNÜNE ATLADI

Hayvanlarla ilgilendiği sırada Sinan D. elindeki silahıyla parka geldi. Köpeklere silah doğrultan saldırgan Özlem Gürel´in tepkisiyle karşılaştı. Saldırganın köpekleri de teker teker vuracağını söylemesi üzerine Özlem Gürel, hayvanlara siper olarak saldırganın eline vurup, silahın önüne atladı.

Yaşanan arbede sonucunda köpeklerden biri kurşunların hedefi olurken, yanağından yaralandı. Silahlı saldırgan Sinan D. daha sonra olay yerinden hızla uzaklaştı. Özlem Gürel´in şikayeti üzerine Sinan D. yakalanarak gözaltına alındı. Saldırgan çıkarıldığı mahkemece 4 ay süreyle ev hapsi uygulanmasına, silah bulundurmama ve taşıyamamasına hüküm verildi. Mahkeme ayrıca köpeğin yaralanması mevcutsa tedavi masraflarını da karşılamasına karar verdi. Parka elindeki silahla gelip, hayvanlara ateş açan saldırgan çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

"BEN ÖNÜNE GEÇTİĞİM İÇİN DİREK İSABET ALMADI"

Beslediği sokak köpeklerini kurtarmak için kurşunlara siper olan Özlem Gürel, "Köpeklerimizle akşam yürüyüşe gitmeye hazırlandık. Beslenmelerini yaptıktan sonra silahla bir kişinin aşağıya doğru indiğini gördüm. Sen ne yapıyorsun? diye sordum. O da 'Bunlar beni buradan geçirmedi. Bunları öldüreceğim´ dedi. Silahını ateşledi. Ben de adamın üzerine gittim 'Sen ne yapıyorsun?' diye. Saldırgan da 'Sen çekil bunları öldüreceğim. Sen de çekilmezsen seni de vururum' dedi. Ben bunları sürekli besliyorum. Nakillerini sağlıyorum. Sonra saldırgan kaçtı. Ben peşinden koşamadım. O sırada köpeğim yaralanmıştı. Ben önüne geçtiğimden dolayı direkt isabet almadı. Köpeğim yanağından yaralandı. Şu an sağlık durumu iyi. Şikayetçi oldum. 4 köpekle hem karakola gittim hem de veterinere gittim. Her yere beraber gidiyoruz. Saldırgan yakalandı. 4 ay ev hapsi verilmiş. Mahkemede saldırgana bir teklifte bulanacağım. Saldırgan köpeklerime her ay 2 paket mama alırsa benimle birlikte hayvanları beslemeye gelirse ona hayvanlara yaklaşmayı öğreteceğim" dedi.

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