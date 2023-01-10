Ümraniye'de parka gelen eli silahlı bir kişi, köpeklerin kendisi geçirmediği gerekçesiyle ateş etti. O sırada köpek ve kedileri besleyen hayvansever Özlem Gürel´le tartışan saldırgan, köpeklerden birini silahla yaralayarak kayıplara karıştı. O anlar kameralara yansıdı.

DHA'da yer alan habere göre, Ümraniye, Atakent Mahallesi´nde 21 Aralık Çarşamba günü saat 22.00 sıralarında hayvansever Özlem Gürel, sokak köpekleri ve kedilerine mama vermek için parka gitti.