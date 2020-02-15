Sildenafil nedir? Ne işe yarar? Sorusu Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından taklit, tağşiş yapıldığı ürünlerin kamuoyuna paylaşmasıyla beraber merak edildi. İnsan sağlığını riske atabilecek ‘sildenafil’ nedir? Yan etkileri nelerdir? Uzman doktorlar sildenafil ne işe yarar?

ANİ ÖLÜM RİSKİ SEBEBİ

Türk Kardiyoloji Derneği Saymanı Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan, "Sildenafil ve bunların jenerikleri, erkeklerde sertleşme sorununun tedavisinde kullanılır. Sertleşme sorunu denildiğinde, erkeğin cinsel aktivite için gereken sertleşmeyi sağlayamaması veya sertliği koruyamaması anlaşılır. Eğer koroner kalp hastalığı teşhisi konulmuş bir kişi nitrat türevi ilaçlardan herhangi birini (Nitrogliserin, Isosorbid dinitrat, Mononitrat) kullanıyorsa kesinlikle sildenafil içeren ürünler tüketmemelidir. Eğer bu ilaçlarla birlikte kişi sildenafil içeren ürünler kullanırsa, ilaçların etkilerinde ciddi bir artış, kan basıncında düşme, şiddetli taşikardi, baş dönmesi, bayılma hatta ani ölüm gibi ağır sonuçlarla karşılaşabilir. Böbrek veya karaciğer hastalığı olanlar, kansızlık ve diğer kan hastalıkları olanlar ve mide ülseri olanların da bu ürünleri kullanmasının ciddi sakıncaları olabilir.

Sildenafilin bazen görme bozukluklarına yol açabileceği bilinmektedir. Bu nedenle bu maddelerin araç kullananlarda ve dikkat gerektiren işleri yapanlarda ciddi olumsuz sonuçlar doğurabileceği de unutulmamalıdır. Sildenafil, kullanılan diğer ilaçlarla da etkileşebilir ve kesinlikle alkolle birlikte alınmamalıdır" dedi.

SİLDENAFİL, MACUN VE BİTKİSEL ÜRÜNLERE KATILIRSA...

Cinsel gücü artırdığı iddia edilen bazı ürünlerde ise sildenafil etken maddesi bulundu.

Sildenafilin ereksiyon problemi için kullanılan bir ilaç olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Metin Özata, "Sildenafil doktor kontrolünde kullanılmazsa diğer ilaçlarla etkileşime girerek zararlı olabilir. Özellikle kalp hastalarının kullandığı nitrat türü ilaçlar, alfa blokerler gibi ilaçlarla etkileşime girebilir. Kalpte ritm bozukluğu, ani tansiyon düşmesi, baş dönmesi, görme bozukluğu, baş ağrısı, gözde kanama, kalp krizi ve felç (inme) riskini artırabilir. Sildenafil, cinsel isteği artırdığı iddia edilen macun ve bitkisel ürünlere katılırsa kalp ve damar hastalığı olanlarda ve başka ilaç kullananlarda yan etkilerin görülme riski artar. Dikkat edilecek hususlardan en önemlisi cinsel gücü artırdığı iddia edilen doğal macun şeklinde ya da sıvı afrodizyak etkileri olduğu iddia edilen doğal ürün diye satılan ürünlerin içinde sildenafil vs. gibi kimyasal maddeler olma ihtimalidir. Bunlar sağlığa zararlıdır. Özellikle cinsel gücü artırdığı iddia edilen ginseng, epimedium ve çin topu gibi ürünlerde başka maddeler olup olmadığını iyi araştırmak gerekir. Bu tür ürünleri doktorunuza sormadan almayınız" diye konuştu.

"SAĞLIK BAKANLIĞI RUHSATI OLMAYAN İLAÇLAR KESİNLİKLE KULLANILMAMALI"

Türk Üroloji Derneği 2. Başkanı Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu, "Sildenafilin ürolog kontrolü altında kullanılması gerekir. İlk önce hasta için o ilaç gerekli mi ona bakmak lazım. Sonra da hastanın genel sağlık durumuna bakılır; kalp damar hastalığı var mı, beyinde bir iskemik hastalık söz konusu mu bunlara bakılır. Daha sonra hasta aldığı ilaçlarla birlikte değerlendirildikten sonra bu ilaç verilebilir. Sahte ilaçların içinde her şey olabilir. Bu yüzden sahte ilaç kullanmak son derece sakıncalıdır. Sağlık Bakanlığı ruhsatı olmayan ilaçlar kesinlikle kullanılmamalı. Bu ilaçlar kullanılacaksa da doktor kontrolünde kullanılmalıdır" dedi.

ALDIĞINIZ ÜRÜN HEMEN ETKİ EDİYORSA, ANLAYIN Kİ İLAÇ ALDINIZ

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Alıcı, "Sildenafil ana maddesi önceden ruhsatlandırıldığı için yenisi üretilemiyordu. O dönem içerisinde herkes güvence altındaydı çünkü ilacın kullanıldığı ve kullanılmadığı durumlar doktor tarafından tespit ediliyordu. Ana maddeyi Uzak Doğu'dan ithal etme ve diğer firmaların da üretme hakları doğunca kontrolsüzlük baş gösterdi ve sildenafil maddesi bilinçsize, doz ayarı olmadan kapsül, macun, çikolata gibi pazarlanmaya başlandı. İyi bir cevap alabilmek için belirli bir dozda alınması gereken sildenafil daha yüksek dozlarda veya bilinmeyen dozlarda sahte dediğimiz ürünler içerisinde pazarlanmaya başlandı.

Eğer kişi nitrat (birçok ilacın içinde bulunur) alıyorsa, eş zamanlı olarak sildenafil aldığında geri dönüşsüz olarak tansiyon düşüklüğü meydana gelir ve düzeltilemez. Bu da ölüme sebebiyet verebilir. Çoğu zaman bu ürünlerin üzerine içinde sildenafil olduğu yazılmaz. Kişi bitkisel olduğunu düşündüğü bu ürünü satın alır. 'Hemen etki etti' diye düşünür ama bunun sebebi bitkisel olması değil; içeriğinde hemen etki eden sildenafil maddesinin olmasıdır. Çevreye de böyle lanse ettirilir ama aslında ilaç aldıklarının farkında değiller.

Uluslararası arenada sunulan bazı çalışmalar göstermiş ki; piyasada bitkisel veya cinsel gücü artırıcı adı altında sunulan ürünlerin yüzde 70'inden fazlasında sildenafil ve bu tip etken maddelerin olduğu tespit edilmiştir. Herhangi bir bitkisel ürün alınır alınmaz tesir edemez. Bir şeyi aldınız hemen etki ettiyse anlayın ki ilaç aldınız" şeklinde konuştu.

40 YAŞ ÜSTÜ ERKEKLERİN YÜZDE 33'ÜNDE EREKSİYON BOZUKLUĞU VAR

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Muammer Kendirci ise sildenafilin bir ereksiyon ilacı olduğunu kaydederek, şunları söyledi: "40 yaş üstü erkeklerin yüzde 33'ünde ereksiyon bozukluğu var. Yüzde 90 sebep de organiktir yani diyabet, hipertansiyon, koroner arter hastalığı, sigara içmek, fazla kilo... Bu ilacı birinci basamak tedavide kullanıyoruz, kişi ihtiyaç duyduğunda alıyor. Rutinde kullanmakta bir sakınca yoktur ve ölüme yol açmasını beklemeyiz. Ancak kişide ciddi kalp hastalığı varsa, kalp hastalığı nedeniyle nitrat kullanıyorsa bunun olumsuz sonuçları olabilir. Sildenafilin bazı takviyelerin içine konulduğuna dair veriler var. İçine konulan miktarın ne olduğunu bilmediğimiz için bunların olumsuz etkileri konusunda da bir şey diyemeyiz ama kişi nitrat kullanıyorsa, aldığı takviye içinde kullanılan sildenafil kişinin yaşamını tehdit edebilir ama hekim gözetiminde bir tedavi verilmişse, ürolog zaten hastasının kalple ilgili bir sorunu olup olmadığını sorguluyor, ondan sonra bu ilacı reçete ediyor. Uluslararası bir kalp teşkilatı, 3-4 yılda bir sildenafili hangi kalp hastalarının kullanamayacağına dair bildiri yayınlıyor. Onu ürologlar da kardiyologlar da takip eder ve kullanmakta sakınca olup olmadığına karar verir. Zaman zaman ereksiyon bozukluğu olan ve benzinliklerde satılan ürünleri kullanan hastalar gelebiliyor. Bu yan etkiyle gelen hastalarımız olabiliyor."