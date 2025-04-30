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        Silivri Belediyesi, ilk kez 10 dönüm nohut ve fasulye ekti

        İstanbul'un Silivri Belediyesi, belediyeye ait tarım arazilerinde ilk kez nohut ve fasulye ekimi gerçekleştirdi. Ayrıca ihtiyaç sahibi hanelere dağıtılacak yağlar için bin 500 dönümlük ayçiçeği ekimi bu yıl da devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2025 - 13:17 Güncelleme: 30.04.2025 - 13:18
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        Silivri Belediyesi 10 dönüme ilk kez ekti
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        İstanbul'un Silivri Belediyesi, belediyeye ait tarım arazilerinde bu yıl ilk kez 10 dönüm nohut ve 10 dönüm fasulye ekimi gerçekleştirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tarım faaliyetlerini sosyal destek politikalarıyla birleştiren Silivri Belediyesi, üretimden elde edilecek nohut, fasulye ve ayçiçek yağlarını, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz ulaştıracak.

        Dağıtım, Silivri Belediyesi Birlikte Dayanışma Marketi aracılığıyla yapılacak. Ayrıca ihtiyaç sahibi hanelere dağıtılacak yağlar için bin 500 dönümlük ayçiçeği ekimi bu yıl da devam ediyor.

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        Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, tarımsal üretimi sadece ekonomik bir faaliyet olarak değil, sosyal bir dayanışma aracı olarak gördüklerini ifade etti.

        Belediye arazilerinde ilk kez yapılan nohut ve fasulye ekiminin bu anlayışın bir parçası olduğunu belirten Başkan Balcıoğlu, üretimden elde edilecek tüm ürünlerin ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacağını söyledi.

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