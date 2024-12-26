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        Haberler Gündem 3. Sayfa Silivri'de cıvata fabrikasında yangın | Son dakika haberleri

        Silivri'de cıvata fabrikasında yangın

        İstanbul'un Silivri ilçesinde bulunan bir cıvata fabrikasında yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 05:17 Güncelleme: 26.12.2024 - 05:17
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        Silivri'de cıvata fabrikasında yangın
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        Silivri'de Selimpaşa Mahallesi 6060. Sokak'ta bulunan yaklaşık 4 bin metrekare alana kurulu cıvata fabrikasındaki yağ kazanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Silivri'nin yanı sıra Büyükçekmece, Avcılar ve Bakırköy'den itfaiye ekipleri sevk edildi. Fabrikadaki işçiler tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

        AA'nın haberine göre; yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Fabrikada bir süre soğutma çalışması yapıldı.

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        #Silivri
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