Vahşet! Öz ve üvey annesini öldürdü 0:00 / 0:00

İHA

Olay, dün gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Murat Berk isimli genç, öz annesi Gülsüm Berk ve üvey annesi Güler Kaya'yı silahla vurarak öldürdü.

İHA'nın haberine göre, bir arkadaşını telefonla arayıp durumu bildiren genç, daha sonra intihar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, kapıyı kırarak içeri girdiğinde cansız bedenlerle karşılaştı.

Nöbetçi savcının incelemesinin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumuna gönderilirdi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığı öğrenildi.