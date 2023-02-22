İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2019 yılında hazırlanan 'Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı' ilçelerdeki deprem risk durumu ve nüfus bilgileri hakkında vatandaşların bilmesi gereken tüm konuları detaylı bir şekilde açıkladı. İşte Silivri hakkında merak edilen; "Silivri depreme dayanıklı mı? Silivri'de deprem riski nedir?" sorularının yanıtları ve Silivri deprem riski ve dayanıklılık haritası!