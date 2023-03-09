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Almanya'dan depremzedelere yardım

Alman televizyon yıldızı Silvia Wollny, 11 ilimizi etkileyen Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından depremzedeler için harekete geçti. Depremzedelere yardım getiren Wollny, Manavgat Türk Kızılay İlçe Başkanı Pınar Kapukaya’dan deprem ve Manavgat'taki yardım faaliyetleri ile ilgili bilgi alırken duygusal anlar yaşadı gözyaşlarına hâkim olamadı

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İHA
  • Silvia Wollny'den depremzedelere yardım: Türk halkına yardımda bulunabilmek için buradayız - Magazin haberleri

    'The Wollnys-A Terribly Big Family!' (Wollnys-Çok Büyük Bir Aile!) adlı belgesel dizisinin yapımcısı ve oyuncu Silvia Wollny, aynı zamanda iş ortağı olan eşi Harald Elsenbast ve Türk damadı Servet Özbek ile birlikte Manavgat’ta bulunan Antbirlik depolarına gelerek Almanya’dan getirdikleri çocuk bezi ve mamasından oluşan yardımı yetkililere teslim etti.
  • Silvia Wollny'den depremzedelere yardım: Türk halkına yardımda bulunabilmek için buradayız - Magazin haberleri

    Manavgat Türk Kızılay İlçe Başkanı Pınar Kapukaya’dan Manavgat’taki yardım faaliyetleri ile ilgili bilgi alan Silvia Wollny, bir ara duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarına hâkim olamadı.
  • Silvia Wollny'den depremzedelere yardım: Türk halkına yardımda bulunabilmek için buradayız - Magazin haberleri

    "TÜRK HALKINA YARDIMDA BULUNABİLMEK İÇİN BURADAYIZ"

    Almanya’da Kahramanmaraş merkezli 11 ilmizi yıkıcı şekilde etkileyen depremlerin ardından topladıkları yardımları tırlarla deprem bölgesine gönderdiklerini belirten Silvia Wollny, tırların gelmemesinin ardından toplanan yardımları getirip kendilerinin elden teslim ettiklerini belirtti.  Wollny, "Türk halkının acılarını paylaşmak onlara bir nebze olsun yardımda bulunabilmek için bugün buradayız. Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Yardımlarımız bundan sonra da devam edecek" dedi.
  • Silvia Wollny'den depremzedelere yardım: Türk halkına yardımda bulunabilmek için buradayız - Magazin haberleri

    Manavgat Türk Kızılay İlçe Başkanı Pınar Kapukaya’da yardımları ve duyarlılıklarından dolayı Silvia Wollny, eşi Harald Elsenbast ve damadı Servet Özbek’e teşekkür etti. Alman televizyon kanalı RTL ZWEI, yardım teslimi ve Manavgat’taki yardım faaliyetlerini duyurmak amacıyla çekim yaptı.

    Fotoğraflar: AA, İHA

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