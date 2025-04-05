Simay Barlas: Konuşmak istemiyorum

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; oyuncu Simay Barlas, önceki akşam Etiler'deki bir mekanda görüntülendi. İki kız ve iki erkek arkadaşıyla birlikte yemek yiyen Barlas, keyifli geçen gecede 4-5 bardak çay içti. Mekan çıkışında basın mensuplarının kendisine yönelttiği sorulara teşekkür ederek yanıt veren Barlas, "Lütfen ısrarcı olmayın, şu an konuşmak istemiyorum. Başka bir zaman mutlaka konuşuruz" diyerek açıklama yapmamayı tercih etti. Oyuncu, daha sonra kendisini bekleyen araca binerek oradan ayrıldı.