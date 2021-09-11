"GENÇ KIZLAR SİZE ÖNEMLİ BİR MESAJIM VAR!"

Simge Sağın, ayrıca, "Bu fotoğraf benim için çok kıymetli. Özellikle genç kızlar size çok önemli bir mesajım var! Okuyun, çalışın, kendi ayaklarınız üzerinde durmayı öğrenin! O zaman kimseye boyun eğmek zorunda kalmazsınız. Ben okuldan ayrılalı 15 yıl olmuş… Yarım kalan, tamamlanması pandemide gerçekleşen çok kıymetli bir meseleydi… Ama burada en büyük teşekkür Emel Şenocak hocama ve tabii ki tüm hocalarıma, arkadaşlarıma... Türkiye’nin en önemli üniversitelerinden biri olan İstanbul Teknik Üniversitesi'ne de ne kadar teşekkür etsem az… Beni ne kadar güzel ağırladınız. Sizi çok seviyorum! Hepinize harika bir gelecek ve hayat diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcıyı mezuniyet töreninde sevgilisi Aytaç Özgümüş ve menajeri Özgür Aras da yalnız bırakmadı.