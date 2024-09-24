Simge Sağın hastanelik oldu
Simge Sağın, Denizli Çivril'de düzenlenen Uluslararası Elma Tarım ve Kültür Festivali'nde sahne alacaktı. Ünlü şarkıcı, konsere kısa bir süre kala rahatsızlanarak hastanelik oldu
Simge Sağın, Denizli'nin Çivril ilçesinde düzenlen Uluslararası Elma Tarım ve Kültür Festivali'nde konser verecekti.
Ancak Simge Sağın, konserin başlamasına dakikalar kala öksürük krizine girdi. Nefes almakta zorlanan popçu, durumu kötüleşince Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ağır gribal enfeksyion geçirdiği anlaşılan Simge Sağın; "Arkadaşlar, konserimi maalesef öksürük krizi nedeniyle gerçekleştiremiyoruz. Beni bekleyen tüm Çivril halkını seviyorum. Yeni tarihimizi duyuracağım" ifadelerini kullandı.