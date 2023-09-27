Simit Sarayı ne zaman işlem görecek? BİST işlem tarihi belli oldu! Simit sarayı halka arz kaç lot verdi? - Borsa Haberleri

Simit Sarayı ne zaman işlem görecek? BİST işlem tarihi belli oldu! Simit sarayı halka arz kaç lot verdi? - Borsa Haberleri

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Simit Sarayı halka arz SPK tarafından belirlenen tarihler arasında arasında 10,24 TL hisse fiyatından talep topladı. Yatırımcıların büyük bir merakla beklediği Dmr Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. halka arz sonuçları Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından duyuruldu. Peki, Simit Sarayı halka arz kaç lot verdi ve borsada ne zaman işlem görecek? İşte, Simit Sarayı BİST işlem tarihi hakkında ayrıntılar...