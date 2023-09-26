Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.326,97 %0,27
        DOLAR 27,2660 %0,22
        EURO 28,9204 %0,27
        ALTIN 1.676,24 %0,00
        FAİZ 23,51 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 20,19 %-0,33
        BITCOIN 26.240,00 %-0,19
        GBP/TRY 33,2457 %-0,02
        EUR/USD 1,0599 %0,06
        BRENT 92,50 %-0,85
        ÇEYREK ALTIN 2.740,65 %0,00
        Haberler Ekonomi Borsa Simit Sarayı ne zaman işlem görecek? 2023 DMR Simit sarayı halka arz kaç lot verdi, borsa işlem tarihi belli mi? - Borsa Haberleri

        Simit Sarayı ne zaman borsada işlem görecek? Dmr Unlu Mamuller Simit Sarayı kaç lot verdi?

        Simit Sarayı halka arz sonuçları geçtiğimiz günlerde SPK tarafından açıklandı. 21-22 Eylül 2023 tarihleri arasında talep toplayan Dmr Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. halka arz sonuçlarının belli olmaıyla borsa işlem tarihi gündeme geldi. Bu noktada gözler "Simit Sarayı ne zaman işlem görecek?" sorusuna çevrildi. İşte Simit Sarayı halka arz BİST işlem tarihleri ile ilgili detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2023 - 14:07 Güncelleme: 26.09.2023 - 14:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Simit Sarayı halka arz SPK tarafından belirlenen tarihler arasında arasında 10,24 TL hisse fiyatından talep topladı. Yatırımcıların büyük bir merakla beklediği Dmr Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. halka arz sonuçları Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından duyuruldu. Peki, Simit Sarayı halka arz kaç lot verdi ve borsada ne zaman işlem görecek? İşte, Simit Sarayı BİST işlem tarihi hakkında ayrıntılar...

        2

        SİMİT SARAYI HALKA ARZ OLDU!

        Simit Sarayı halka arzında talep toplama işlemleri 21-22 Eylül 2023 tarihlerinde gerçekleştirildi. Dmr Unlu Mamuller halka arzı bireysele eşit dağıtım olarak gerçekleşti.

        3

        DMR SİMİT SARAYI HALKA ARZ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

        Simit Sarayı'nın 27-28 Eylül tarihlerinde Yıldız Pazar'da DMRGD koduyla borsada işlem görmesi bekleniyor.

        4

        DMR SİMİT SARAYI KAÇ LOT VERDİ?

        10,24 TL'den talep toplama sürecini gerçekleştiren şirket, yatırımcılara 13-14 lot (maksimum 143 TL) dağıtımda bulundu.

        5

        SİMİT SARAYI FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

        Dmr Unlu Mamuller halka arzının büyüklüğü 768 milyon TL olarak açıklandı. Firmanın açıklık oranı yüzde 40,47 olarak belirlenirken hisse fiyatı 10,24 TL olarak açıklandı.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F16 ve NATO mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F16 ve NATO mesajı
        Bebek'te iki gencin öldürüldüğü dehşet kamerada!
        Bebek'te iki gencin öldürüldüğü dehşet kamerada!
        Sanayinin şampiyonları belli oldu
        Sanayinin şampiyonları belli oldu
        Eski kayınbirader sokakta öldürdü!
        Eski kayınbirader sokakta öldürdü!
        İsmail Kartal etkisi!
        İsmail Kartal etkisi!
        25 yıl hapis cezası verildi! Cep telefonu silah sayıldı!
        25 yıl hapis cezası verildi! Cep telefonu silah sayıldı!
        'Yanlış Onana' iddialarına cevap!
        'Yanlış Onana' iddialarına cevap!
        İstanbul'da 'komşu servis' tehlikesi!
        İstanbul'da 'komşu servis' tehlikesi!
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        20 yaşındaki genç can verdi! Öldüren manevra!
        20 yaşındaki genç can verdi! Öldüren manevra!
        Ronaldo evlendi
        Ronaldo evlendi
        Öldürülen Türk DJ'in davasında yeni detaylar
        Öldürülen Türk DJ'in davasında yeni detaylar
        Müjde! O hastalık nedeniyle sesinizi kaybetmeyebilirsiniz
        Müjde! O hastalık nedeniyle sesinizi kaybetmeyebilirsiniz
        Borsada tamam mı, devam mı?
        Borsada tamam mı, devam mı?
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        BES'te birikimin yarısı çekme hakkı
        BES'te birikimin yarısı çekme hakkı
        Nike en büyük 22 Türk şirketine eşit
        Nike en büyük 22 Türk şirketine eşit