Sims'in gizemli dili açığa çıktı: Karakterler aslında gerçek bir dil konuşuyormuş!
Sims, bir dönemin en popüler dijital oyunlarından birisiydi. Oyun içerisinde karakterlerin konuştuğu dilin şimdiye kadar gerçek olmadığı düşünülüyordu. Ancak Electronic Arts firmasında çalışan Robi Kauker, Sims'de kullanılan dilin Simlish olduğunu söyledi. İşte popüler dijital oyun Sims'de karakterlerin konuştuğu dile dair detaylar.
Electronic Arts firmasının Maxis Stüdyoları'nda çalışan kıdemli ses direktörü Robi Kauker, 2000 yılında tanıtılan ve oldukça ses getiren simülasyon oyunu Sims'in başından beri geliştirilmesine katkı sağlayan isimlerden birisi. Kauker, Sims oyununda karakterlerin aslında hayali bir dil değil gerçek bir dil yani Simlishce konuştuklarını söylüyor.
SİMS KARAKTERLERİ GERÇEK BİR DİL KONUŞUYOR
Sims karakterleri oluşturulduktan sonra tıpkı gerçek bir insanmış gibi ihtiyaçlarını karşılamanız gerekiyor. Karakterlerin oyun içerisinde çıkardıkları sesler ise Kauker ve grubunun kendi tasarımı. Bu dil II. Dünya Savaşı'nda Amerikalılar tarafından kullanılan kodlanmış bir dilden ilham alınarak üretildi.
"SİMLİSH" ESKİ KIZILDERİLİ DİLİNDEN GELİYOR
Simlish dilinin oluşturulması için Navahoca'dan ilham alındı. Navahoca, ABD'de New Mexico, Arizona, Kolorado ve Utah eyaletlerinde Navaholar tarafından konuşulan bir tür Kızılderili dilidir.
İNGİLİZCE ÇOK MALİYETLİ OLACAĞI İÇİN YENİ BİR DİL OLUŞTURULDU
The Sims oyununun yapımcılarından birisi olan Will Wright, İngilizce gibi gerçek bir dil kullanmanın maliyetli olacağını düşündüğü için Kauker ve ekibiyle Simlish dilini oluşturdu.
Ses aktörleri beş gün boyunca bilmedikleri bir dilin kelimelerini kullanarak doğaçlama yapmış ve sonraki yıllarda bu kayıtlar diğer oyunlarda kullanılıyor.
"SUL-SUL", "MERHABA" DEMEK
Sonunda bir çeşit dil ortaya çıkaran ekip örneğin oyunda sıklıkla kullanılan "Sul-sul" kelimesinin "Merhaba" gibi bir anlama geldiğini söylüyor.
Kaynak: Popılar Science