Haberler Dünya Sims'in gizemi açığa çıktı: Karakterler aslında gerçek bir dil konuşuyormuş!

Sims'in gizemli dili açığa çıktı: Karakterler aslında gerçek bir dil konuşuyormuş! Sims, bir dönemin en popüler dijital oyunlarından birisiydi. Oyun içerisinde karakterlerin konuştuğu dilin şimdiye kadar gerçek olmadığı düşünülüyordu. Ancak Electronic Arts firmasında çalışan Robi Kauker, Sims'de kullanılan dilin Simlish olduğunu söyledi. İşte popüler dijital oyun Sims'de karakterlerin konuştuğu dile dair detaylar. Habertürk Giriş: 27.08.2023 - 09:57 Güncelleme: 27.08.2023 - 09:57 facebook

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Electronic Arts firmasının Maxis Stüdyoları'nda çalışan kıdemli ses direktörü Robi Kauker, 2000 yılında tanıtılan ve oldukça ses getiren simülasyon oyunu Sims'in başından beri geliştirilmesine katkı sağlayan isimlerden birisi. Kauker, Sims oyununda karakterlerin aslında hayali bir dil değil gerçek bir dil yani Simlishce konuştuklarını söylüyor.

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SİMS KARAKTERLERİ GERÇEK BİR DİL KONUŞUYOR Sims karakterleri oluşturulduktan sonra tıpkı gerçek bir insanmış gibi ihtiyaçlarını karşılamanız gerekiyor. Karakterlerin oyun içerisinde çıkardıkları sesler ise Kauker ve grubunun kendi tasarımı. Bu dil II. Dünya Savaşı'nda Amerikalılar tarafından kullanılan kodlanmış bir dilden ilham alınarak üretildi.