Şimşek ve Karahan Brezilya'ya gidiyor Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile TCMB Başkanı Fatih Karahan, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere yarın Brezilya'ya gidecek

Anadolu Ajansı Giriş: 26.02.2024 - 14:54 Güncelleme: 26.02.2024 - 14:54 facebook

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