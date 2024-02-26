Şimşek ve Karahan Brezilya'ya gidiyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile TCMB Başkanı Fatih Karahan, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere yarın Brezilya'ya gidecek
Giriş: 26.02.2024 - 14:54 Güncelleme: 26.02.2024 - 14:54
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Brezilya'nın Sao Paulo kentinde düzenlenecek G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılacak.
Toplantıda Şimşek, çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirecek.
Bakan Şimşek, temaslarını cuma günü tamamlayacak.