Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; şarkıcı Sinan Akçıl ve eşi Burcu Kıratlı, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Bayramı İstanbul'da geçiren ünlü çift, İstanbul'un sakinliğine dem vurarak, bu durum keyfini çıkarmak istediklerini dile getirdi. Birlikte restorana giriş yaparak, uzun süre keyifli vakitler geçiren ünlü çift, restoran çıkışı objektiflere poz verdi.

Sinan Akçıl, "Bayramı İstanbul'da geçirmek istedik. İstanbul'un sakinliğini seviyoruz, kaçırılmayacak bir fırsattı. Konser maratonuna kaldığımız yerden devam ediyorum ama bu sefer Batı'ya değil, Doğu'ya olacak. Bu sefer rotam Mardin olacak. Tarihi yapısı, kültürü ve medeniyetleriyle bambaşka bir şehir Mardin. Ayrıca tüm sanatçı dostlarıma da çağrımdır; Doğu illerimizde daha çok konser vereceğim" ifadelerini kullandı.

Burcu Kıratlı'nın 'Akçıl' yazılı kolyesi ise muhabirlerin dikkatinden kaçmadı. Çift, daha sonra Göcek'te tatil yapacaklarını dile getirerek alışveriş yaptı.