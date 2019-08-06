Ünlü çift Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıyan isimlerden oldu. Burcu Kıratlı'nın annesi Gül Erçetingöz ve dostlarının eşliğinde bir restorana giriş yapan ünlü çift, restoranda birbirinden güzel İtalyan lezzetlerini tadarken bir yandan da eğlenceli dakikalar yaşadı.

EĞLENCELİ ANLAR

Yemek sonrası tuvalete gitmek için masadan ayrılan Sinan Akçıl, geri döndüğünde tatlı servisinde aşçı kepi takarak Burcu Kıratlı'ya ve misafirlerine servis yaptı. Bir hayli eğlendikleri görülen Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl çiftinin o anları objektiflere yansıdı.

Burcu Kıratlı, önümüzdeki sezon ekranlarda olmaya devam edeceğini, görüşmelerinin devam ettiğini dile getirirken, şarkıcı Sinan Akçıl'ın ise konser takviminin yoğun olduğu ve birçok şehirde konser vereceği öğrenildi.