Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBiyografi
ABONE OL

Sinan Akçıl nereli? Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl kaç yaşında ve kimdir?

Sinan Akçıl kimdir, nereli ve kaç yaşında? Soruları merak ediliyor. Şarkıcı ve söz yazarı olan Akçıl müzisyen bir aileden gelmektedir. Hadise'nin Eurovision Düm Tek Tek şarkısının da müziğini yapmıştır. Sinan Akçıl kimdir? Sorusu Oyuncu Burcu Kıratlı ile dünya evine girecek olması nedeniyle gündemde. Sinan Akçıl - Burcu Kıralı çifti daha önce evlenmiş fakat bu evlilik 6 ay sürmüştür. İşte, Sinan Akçıl hakkında merak edilenler...

Sinan Akçıl nereli? Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl kaç yaşında ve kimdir?

Sinan Akçıl, Türk besteci, müzisyen, söz yazarı ve şarkıcıdır. Akçıl, Hadise'nin 2009 Eurovision şarkısı Düm Tek Tek şarkısının müziğini yapan ve sözlerini kaleme alan isimlerden biridir. Sinan Akçıl, 2018 yılında oyuncu Burcu Kıratlı ile evlense de çift, 2019 yılında yollarını ayırmıştı. Ancak çift bu akşam yeniden evlenecek. İşte Sinan Akçıl hayatı hakkında merak edilenler...

SİNAN AKÇIL KİMDİR?

20 Mayıs 1982 yılında Leeuwarden Hollanda'da dünyaya gelmiştir. Aslen Çanakkale Biga’lıdır. Müzik adamı Saim Akçıl'ın oğlu ve piyanist İdil Akçıl'ın kardeşidir. Müziğe çok küçük yaşlarda başlamış, yaşının küçük olmasına rağmen yaptığı bestelerle beğeni kazanmıştır. Akçıl, şimdiye kadar başta İzel olmak üzere Enbe Orkestrası, Ferhat Göçer, Candan Erçetin, Yaşar, Zeynep Casalini, Mustafa Sandal, Gülben Ergen, Ebru Gündeş, Kutsi, Petek Dinçöz gibi isimlerle çalışmıştır. Hadise'nin Mayıs ayında yapılan 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edip dördüncü olduğu Düm Tek Tek şarkısına imza atmıştır. Ayrıca, pop şarkıcısı Hande Yener'in 1 Nisan 2010 tarihinde çıkardığı Hande'ye Neler Oluyor? albümündeki söz ve müzikler Sinan Akçıl'a aittir. Hande Yener'in 13 Eylül 2010'da çıkarmış olduğu Hande'yle Yaz Bitmez albümündeki 10 remix ve "Uzaylı" adlı şarkının söz ve düzenlemeleri de Sinan Akçıl imzalıdır. Sinan Akçıl Hande Yener'in Eylül 2011'de çıkarmış olduğu Teşekkürler adlı albümündeki şarkıların söz yazarlığını ve bestelerini yaptı.

Akçıl 24 Aralık 2018 tarihinde Burcu Kıratlı ile evlenmiş ve 6 Eylül 2019 tarihinde boşandılar. Çift bu akşam (22 Şubat) yeniden nikah masasına oturacak.

ALBÜMLERİ

2011 Kalp Sesi

2012 Karnaval

2013 Kapı

2014 Tabi Tabi

2015 Best of Aşk

2017 Yüzyılın Aşkı

2020 Piyanist

ŞARKILARI

2012 İkinci Sen

2014 Hatırlasana

Hoppa

2015 Ayıp Yani

2016 1001 Gece

Şarttır

Başka Şansın Yok

2018 Gülmek Sadaka

Anlarsın

2019 Mucize

Goy Goy

2020 Çok Sevmek Yasaklanmalı

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Burcu Kıratlı kimdir? Ünlü oyuncu Burcu Kıratlı kaç yaşında, nerelidir?
BİYOGRAFİBurcu Kıratlı kimdir?
Bayram Şenocak kimdir? Bayram Şenocak kaç yaşında?
BİYOGRAFİBayram Şenocak kimdir?
Osman Nuri Kabaktepe kimdir? Osman Nuri Kabaktepe kaç yaşında?
BİYOGRAFİOsman Nuri Kabaktepe kimdir?
Kalben kimdir? Kalben kaç yaşında?
BİYOGRAFİKalben kimdir?
Ahi Evran kimdir? Ahi Evran nereli, türbesi nerede? İşte Ahi Evran'ın hayatı
BİYOGRAFİAhi Evran kimdir?
Survivor Öykü Uysal kimdir, kaç yaşında ve nereli? HAYATI: 2021 Survivor Öykü Uysal evli mi, eşi kimdir?
BİYOGRAFİSurvivor Öykü Uysal kimdir?
Çağrı Atakan kimdir? HAYATI: Survivor Çağrı nereli ve kaç yaşında? İşte Çağrı Atakan oynadığı diziler
BİYOGRAFİSurvivor Çağrı Atakan kimdir?
Survivor Berkay Yuvakuran kimdir ve boyu kaç? Survivor Berkay Yuvakuran kardeşleri kim? İşte merak edilenler
BİYOGRAFİSurvivor Berkay Yuvakuran kimdir?
Survivor Doğan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor Doğan Keser hakkında detaylar
BİYOGRAFİSurvivor Doğan kimdir, kaç yaşında?
Survivor Gonca kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor Gonca Kakar hakkında
BİYOGRAFİSurvivor Gonca kimdir, kaç yaşında?