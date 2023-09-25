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        Haberler Spor Basketbol STBL Sinan Atalay: "Avrupa kupasını ülkemize getirmek hedefli bir kadro kurduk" - Basketbol Haberleri

        Sinan Atalay: "Avrupa kupasını ülkemize getirmek hedefli bir kadro kurduk"

        Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı medya günü gerçekleştirdi. Etkinlikte konuşan, Başantrenör Sinan Atalay, "Avrupa kupasını ülkemize getirmek hedefli bir kadro kurduk" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 13:07 Güncelleme: 25.09.2023 - 13:07
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        "Avrupa hedefli bir kadro kurduk"
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        Ligin iddialı ve başarılı ekiplerinden Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı medya günü etkinliği gerçekleştirdi. Teknik ekibin ve oyuncuların bir araya geldiği etkinlikte basın mensuplarının soruları yanıtlandı. Başantrenör Sinan Atalay sezon hakkında bilgiler verdi.

        Sinan Atalay, “Sezonu yazın konuştuğumuzda tekrardan Avrupa kupasını ülkemize getirmek hedefli bir kadro kurduk. Sadece Avrupa değil Lig’de de gerekli hedefleri yüksek tuttuk. Hedefleri ilk 4-5 içerisinde tuttuk. Kurduğumuz kadro, daha önce 2 sene beraber olduğumuz ana oyuncularımızla tekrar anlaştık. Savaşçı, sahada hiçbir zaman maçı bırakmayan, Bahçeşehir ailesine uygun bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum. Bugüne kendimi hazırladığımı düşünüyorum” dedi.

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