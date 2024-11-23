Sinan Kaloğlu: Penaltı bütün dengemizi bozdu

Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Fenerbahçe'ye mağlup oldukları maçın ardından açıklamalar yaptı.

Sinan Kaloğlu yaptığı açıklamada, "Üzgünüz. 5 maçtır kaybetmiyorduk. Futbolcularım ilk dakikadan itibaren iyi bir sonuç almaya inandı ama olmayan bir penaltı. Biz öyle gördük, herkes de gördü. O penaltı bütün dengemizi bozdu. Penaltıdan sonrada Direnç hocanın orta sahadaki 3 oyuncumuza sarı kart göstermesi oyuncuların da direncini bozdu." ifadelerini kullandı.