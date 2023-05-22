Sinan Oğan kararını bugün açıklayacak! Ümit Özdağ yarın konuşacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Politika SON DAKİKA: Sinan Oğan kararını bugün açıklayacak! Ümit Özdağ yarın konuşacak
ABONE OL

Sinan Oğan kararını bugün açıklayacak! Ümit Özdağ yarın konuşacak

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 5,2 oranında oy alan Sinan Oğan, bugün saat 17.00'de ikinci tur seçimlerde kimi destekleyeceğini açıklayacak. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ise yarın saat 11.00'de basın toplantısında kararını açıklayacak. Diğer yandan ATA İttifakı'ndan Adalet Partisi ittifaktan ayrıldığını ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini duyurdu...

SON DAKİKA: Sinan Oğan kararını bugün açıklayacak! Ümit Özdağ yarın konuşacak
HABERTURK.COM

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde destekleyecekleri adaya ilişkin bugün saat 17.00'de açıklama yapacak. Oğan, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu ile ilgili tutumumuzu saat 17.00’da düzenleyeceğimiz bir basın toplantısı ile açıklayacağız" ifadesini kullandı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sinan Oğan, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu ile ilgili tutumumuzu yarın (22 Mayıs) saat 17.00’da düzenleyeceğimiz bir basın toplantısı ile açıklayacağız. Yaptığımız istişarelerin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yarınki (22 Mayıs) görüşmeler ve istişareler de tamamlandığında artık kararımızı netleştirip, bunu Türk milletinin aziz evlatları ile paylaşmış olacağız. Kararımızı herhangi bir saikle değil, Türk milletinin geleceği, ülkemizin birlik ve bütünlüğü ile istikrarının önemli olacağını, ayrıca meselelere farklı beklentiler ile değil, ilkeler bazında baktığımızın da bilinmesini isteriz" ifadesini kullandı.

ÖZDAĞ YARIN BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, yarın cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna ilişkin partisinin kararını açıklayacağı bildirildi.

Zafer Partisinden yapılan açıklamada, Özdağ'ın, yarın saat 11.00'de parti genel merkezinde düzenleyeceği basın toplantısında, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna ilişkin partisinin kararını açıklayacağı belirtildi.

ADALET PARTİSİ'NDEN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK

ATA İttifakı ortaklarından Adalet Partisi ise ikinci tur seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı.

Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, GİK kararını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"İttifak bileşenlerimizle yaptığımız görüşmede partilerimizin GİK kararlarını uygulama ve açıklama kararı aldık. Adalet Partisi’nin GİK kararı, ittifak ortaklarımızla birlikte belirlediğimiz şartlar yazılı olarak teminat altına alınmak suretiyle başkaca hiçbir beklenti içinde olmadan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na destek vermek ve bize gönül verenleri daha fazla sürüncemede bırakmamak olmuştur. Resmi kararımız Sayın Kılıçdaroğlu’nun Pazartesi günü genel merkezimize yapacağı ziyarette açıklanacaktır."

"ATA İTTİFAKI SONA ERMİŞTİR"

Öz, geçtiğimiz günlerde Halk TV'ye yaptığı açıklamada da "İttifak biliyorsunuz; seçimle birlikte başlar, seçim bittiğinde nihayetlenir. İkinci tura kalmışsanız devam eder. ATA İttifakı resmen sona ermiştir. Nezaketen birbirimize sorduk. Ümit Hoca’nın alacağı karara saygı duyarım. Sinan Oğan bey de bir oy almıştır, dilediği şekilde hareket edebilir. Saygı duyarız" demişti.

GÖRÜŞME TRAFİĞİ

ATA İttifakı içerisinde görüşmeler sürerken, diğer yandan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş bugün Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı parti genel merkezinde ziyaret edecek. Görüşme saat 14.00'ta başlayacak. Ayrıca, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da saat 15.00'da Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ile görüşecek.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ankara Fethiye Arası Kaç Km? Otobüsle ve Arabayla Ankara Fethiye Arası Kaç Saat?
GÜNDEM Ankara Fethiye arası kaç km?
Ankara Diyarbakır Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle ve Arabayla Ankara Diyarbakır Arası Kaç Saat?
GÜNDEM Ankara Diyarbakır arası kaç km?
Ankara Denizli Arası Kaç Km? Otobüsle ve Arabayla Ankara Denizli Arası Kaç Saat?
GÜNDEM Ankara Denizli arası kaç km?
Kadıköy'de polise mukavemet eden 4 şüpheli adliyeye gönderildi
GÜNDEM Kadıköy'de polise mukavemet: 4 gözaltı
Taksim'deki gece kulübünde facianın eşiğinden dönüldü! Alev alev yandılar... - Haberler
GÜNDEM Gece kulübünde dehşet! Alev alev yandılar
Seçim günü yasakları neler, ne zaman başlıyor? Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimi yasakları
GÜNDEM Seçim günü yasakları ne zaman başlıyor?
Sandık görevlisi başvuru tarihi: 2023 YSK 2. tur sandık görevlisi nasıl olunur, şartları neler?
GÜNDEM Sandık görevlisi nasıl olunur?
Son dakika: İsimler karışınca kayıtlara ölü olarak geçti
GÜNDEM İsimler karışınca kayıtlara ölü olarak geçti
EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak? YAYINDA! Işte ÖSYM 2023 EKYS soru kitapçığı
GÜNDEM EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Hepsi atadan kalma! Batman'ın köylerinden tek tek topladılar - Öne çıkan haberler
GÜNDEM Batman'ın köylerinden tek tek topladılar

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.