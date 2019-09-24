Tiyatro, sinema ve dizi oyunculuğunun yanısıra seslendirme sanatçısı, senarist ve roman yazarı da olan ve oyunculuk sanatının her aşamasına yer alan usta oyuncu Sinan Tuzcu, ATV ekranlarında yayınlanan ve beğeni ile izlenen Sen Anlat Karadeniz dizisinde sergilemiş olduğu muhteşem performansı ile diziye ayrı bir renk katmaktadır. Oynadığı bütün projelerinde dikkat çeken performansı ile muhteşem bir oyunculuk sergileyen Sinan Tuzcu yine adından söz ettirmeyi başardı. Peki kimdir bu Sinan Tuzcu, gelin bu makalemizde tim detayları ile inceleyip sorularımıza cevap bulalım.
10 Temmuz 1977 (42 yaşında) tarihinde Gaziantep'de dünyaya gelen ünlü aktör Sinan Tuzcu, 186 cm boyunda, 78 kg ağırlığında ve yengeç burcudur.
Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği ön lisans eğitiminden sonra Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro ana sanat dalından 2004 yılında mezun olmuştur. Buradan mezun olduktan hemen sonra Londra'da "Arcola Theatre" bünyesinde bir sene sahne amirliği, elektrikçilik, ışıkçı vs. işlerde çalıştı.
Sinan Tuzcu konservatuar öncesinde Ankara Devlet Tiyatrosu'nda yardımcı oyuncu olarak ilk profesyonel deneyimini yaşadı. 1998 yılında Ankara Sanat Atölyesi'ni kurdu ve 5 sene boyunca profesyonel olarak orada çalıştı.
Ilk olarak televizyonda, 2006 yılında yayınlanan "Ihlamurlar Altında" dizisi ile tanındı. Yine 2006 yılında Engin Cezzar ve Gülriz Sururi Tiyatrosunda Ayşe Opereti adlı oyunda rol aldı.
Sinan Tuzcu, 2007 yılında, Türk ABD ortak yapımı olan ve ABC ekranlarında 3 bölüm olarak yayınlanacak olan ‘The Treasure Of Ugarit’ (Ugarit Hazinesi) adlı dizide Mustapha rolünü canlandırmıştır.
Sinan Tuzcu, 9 Temmuz 2006 tarihinde kendisi gibi oyuncu olan, oyuncu Dolunay Soysert ile evlendi. Eşi Dolunay Soysert ile birlikte 31 Mart - 15 Nisan 2007 tarihleri arasında düzenlenen 26. Uluslararası İstanbul Film Festivali'nin açılış töreni sunuculuğunu üstlenmiş ayrıca 2008 yılında Bosch'un reklam filminde yine eşi Dolunay Soysert ile birlikte oynamıştır. Ünlü çift, bir çok projede birlikte kamera karşısına geçmişti. Temmuz 2016 yılında ise anlaşarak boşandılar
Oynadığı Veda filminde Mustafa Kemal Paşa’nın 25 yaş - 45 yaşındaki sahnelerini canlandıran Sinan Tuzcu’nun Atatürk’ benzemesi iöin çekim boyunca hergün 5 saatlik makyaj yapıldı. Bu makyajda Sinan Tuzcu’nun saçlarının ön kısmı kazınarak özel peruk yapıldı.
Sinan Tuzcu, şu an ATV ekranlarının reyting rekortmeni olarak yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisinde, Kaleli ailesini yöneten, sert, muhafazakar, sabit fikirli, sorumluluk sahibi, değerlerine aşırı bağlı bir adam olan Mustafa Kaleli karakterini canlandırıyor. Ayrıca ‘Böcek’ 2017 ve ‘Askin Kursaginda Kalan’ isimli iki kitap yazdı
Sinan Tuzcu Filmleri:
- 2003 - İnşaat
- 2003 - Çapraz Mantık
- 2005 - Net 2.0
- 2006 - Ihlamurlar Altında (dizi)
- 2006 - Kabuslar Evi Seni Beklerken
- 2007 - Jack Hunter The tresures of Ugarit
- 2007Yılında - Mavi Gözlü Dev : Nazım Hikmet
- 2007 - The Market
- 2007 - 2008 - Elveda Rumeli 2. Sezon
- 2007 - Pazar - Bir Ticaret Masalı
- 2008 - Adanalı (dizi) (Konuk Oyuncu)
- 2008 - Çemberin Dışında (dizi)
- 2008 - Jack Hunter And the quest for Akhenaten Tomb
- 2008 - Pazar: Bir Ticaret Masalı
- 2008 - Mevlana - Aşkın Dansı
- 2008 - 2009 - Yol Arkadaşım
- 2009 - Altın Kızlar
- 2009 - Avatar (Türkçe Seslendirme)
- 2009 - Nefes
- 2009 - Orada
- 2009 - Yol Arkadaşım (dizi)
- 2009 - Altın Kızlar (I) (dizi)
- 2009 - Nefes (dizi)
- 2010 - Veda
- 2011 - Aşk ve Ceza (dizi)
- 2011 - Mor Menekşeler (dizi)
- 2012 - Babalar Ve Evlatlar
- 2013 - Aşk Ekmek Hayaller
- 2013 - Görüş Günü Kadınları
- 2013 - Yarım Kalan Mucize
- 2014 - Tanıklar
- 2014 - Aşk Ekmek Hayaller (dizi)
Sinan Tuzcu Tiyatro :
- 2011 – Şems unutma
- 2008 – Sürmanşet (yazarlığını yaptı)
- 2007 - Hamlet / Duru Tiyatro
- 2005 - Ayşe Opereti / MKM
- 2003Yılında - Haldun Taner Kabere / Mimar Sinan Oyuncuları
- 2002Yılında - Release The Beat / Arcola Theatre
- 2002Yılında - İstanbul 90 Derece / Eminönü Halk Eğitim Merkezi
- 2002Yılında - Kırık Testi / Mimar Sinan Oyuncuları
- 2001Yılında - Sevdalı Bulut / İstanbul Gölge Oyuncuları
Senaryosunu Yazdığı Diziler
- 2016 – Kehribar
- 2014 –Urfalıyam Ezelden
- 2014 – Emanet
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