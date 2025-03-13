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        Haberler Bilgi Magazin Şinası Yurtsever kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Şinası Yurtsever neden öldü, hasta mıydı?

        Şinası Yurtsever hayatını kaybetti! Şinası Yurtsever kimdir, neden öldü, hasta mıydı?

        Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti. Bir süredir mide kanseriyle mücadele eden ünlü oyuncunun vefat haberini Zafer Algöz sosyal medya hesabından duyurdu. Yılan Hikâyesi, Kınalı Kar, Avrupa Yakası, Kardeş Payı gibi birçok yapımda rol alan ünlü oyuncu Şinası Yurtsever'in kaybı, sanat camiasını yasa boğdu. Peki, "Şinası Yurtsever kimdir, nereli, kaç yaşındaydı?" İşte Şinası Yurtsever'in ölüm nedeni ve hayatına ilişkin tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2025 - 19:02 Güncelleme: 13.03.2025 - 20:21
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        Sanat camiasının acı kaybı... Ünlü oyuncu Zafer Algöz sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Yine ailemizden birini yitirdik…Çok üzgünüm…Başımız sağ olsun..Allah rahmet eylesin..." Şinasi Yurtsever'in vefat haberini bu şekilde duyurdu. Peki, "Şinası Yurtsever neden öldü? Şinası Yurtsever kimdir, kaç yaşındaydı?" İşte Şinası Yurtsever'in biyografisi ve rol aldığı diziler...

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        ŞİNASİ YURTSEVER KİMDİR?

        Şinasi Yurtsever 16 Temmuz 1973 yılında Erzincan'da doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Oyunculuk Bölümü mezunudur.

        1997 ile 2000 yılları arasında yayınlanan Küçük İbo dizisinde Selçuk karakteriyle tanındı. Ardından Yılan Hikâyesi, Kınalı Kar, Avrupa Yakası, Yabancı Damat, Bir Bulut Olsam ve Aşk ve Ceza gibi birçok televizyon dizisinde rol aldı. 2003 yapımı Yazı Tura filminde Basri karakteriyle ilk sinema tecrübesini yaşadı. Ardından Hayatımın Kadınısın, Hokkabaz ve Küçük Kıyamet adlı sinema filmlerinde rol aldı. 2011 yılında Çalgı Çengi filminde nakliyatçı rolünü canlandırdı. 2012 yılında başlayan İşler Güçler dizisinde yapımcı Hakkı karakteriyle ün kazandı. 2013 yapımı Düğün Dernek filminde Yılmaz karakterini canlandırdı. 2014 yılında başlayan Kardeş Payı dizisinde ise Hilmi karakterini canlandırdı ve Düğün Dernek 2 filminde de rol almıştır.

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        ŞİNASİ YURTSEVER NEDEN ÖLDÜ?

        Son günlerde mide kanseri ile mücadele eden 51 yaşındaki Şinasi Yurtseven kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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