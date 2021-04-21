Sınavlar ertelenecek mi? Son günlerde özellikle de kısmi pandemi süreciyle birlikte merak edilenler arasında bu sorunun da cevabı yer alıyor. Geçtiğimiz akşam canlı yayında soruları yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Sınavlar ertelenecek mi?" sorusuyla ilgili şu cevabı verdi. İşte merak edilen soruyla iligli Bakan Selçuk'un açıklaması...

SINAVLAR ERTELENECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, lise sınavlarının 3 Mayıs'a ertelendiğini anımsatarak, "Halihazırda mevcut koşullar önümüzdeki kabine toplantısında Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Bakanlar Kurulu'nda yapılacak tartışmalarla ortaya çıkacak sonuçlar bize tabloyu yeniden gösterecek. Bilim Kurulu'nun öneri paketi yeniden karşımıza çıkacak. Biz eğer Bilim Kurulu'nun önerisiyle Sağlık Bakanlığının ortaya koyduğu fotoğrafla ortaya çıkan tablolara ve veriye bakarak böyle bir şey gerekiyorsa böyle bir şeyi tabii ki yaparız. 'Önce sağlık' deyip de bunun gereğini yapmamak olabilir mi? Tabii ki yapacağız." değerlendirmelerinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, lise öğrencilerinin sınavlarına ilişkin ise "Ben 'Her şeyi boş verin.' diyerek hoş görülmekten yana mı olmalıyım? Salgın var, olağanüstü bir durum var, bir, iki, üç sınav değil, bir sınav olsun bakış açısındayım. Tamamen boş verdiğimizde canlı dersler kapandığında ya da sınavlar olmadığında çocukların yüzde 90 civarı her şeyi bırakıyor" dedi