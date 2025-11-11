Sincan, Türkiye’nin başkentine bağlı olan büyük ve modern ilçelerden biridir. Geniş caddeleri, organize sanayi bölgeleri, yeşil alanları ve ulaşım olanaklarıyla yaşam ve yatırım açısından cazip bir bölge olarak öne çıkar. Özellikle Ankara’nın batı yönünde büyüyen yerleşim ağı içinde yer alır.

Sincan; metro ve karayolu bağlantılarıyla şehir merkezine kolayca ulaşım imkânı sunar. Peki Sincan hangi şehirde, hangi bölgede yer alıyor ve hangi özellikleriyle ön plana çıkıyor? Merak ettiğiniz detaylar yazının devamında…

SİNCAN NEREDE?

Sincan nerede yer alıyor? Ülkemizin İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan Sincan, Ankara il sınırlarındadır. Kent merkezinin batı kısmında konumlanır. Etimesgut, Yenimahalle, Ayaş ve Polatlı gibi ilçelerle komşudur. Ayrıca Sincan, Ankara şehir merkezine ortalama 27 kilometre uzaklıktadır.

SİNCAN HANGİ ŞEHİRDE?

Sincan hangi şehirde? Ankara şehrine bağlı olan Sincan, şehirdeki en kalabalık ilçeler arasına girmiştir. Nüfus yoğunluğu ve sanayi gelişimi bakımından dikkat çeken bir konumdadır.

SİNCAN HANGİ İLDE? Sincan hangi ilde? Ankara’nın batı koridorunda yer alır ve bölgedeki sanayi, ticaret ve lojistik faaliyetlerinde önemli bir paya sahiptir. Ayrıca Ankara’nın önemli yerleşim merkezlerinden Etimesgut ve Yenikent’e de oldukça yakındır. SİNCAN HANGİ BÖLGEDE? Sincan hangi bölgede bulunuyor? İç Anadolu Bölgesi sınırlarında yer alan Sincan, bölgedeki iklim karakterine sahiptir. Bu nedenle yazları sıcak ve kurak, kışları ise soğuk ve kar yağışlı geçer. SİNCAN KONUMU NEDİR? Sincan konumu nedir? Söz konusu ilçe; Ankara il merkezinin batısında,

Etimesgut’un hemen batısında,

Ayaş, Yenikent ve Temelli bölgelerine komşu konumdadır.

Coğrafi olarak, Ankara-İstanbul karayolu güzergâhı üzerinde yer alır. Yeşil parkları, ulaşım kolaylığı ve hızla büyüyen altyapısıyla öne çıkan bir ilçedir. Sincan, günümüzde yalnızca bir ilçe değildir. Aynı zamanda başkentin batıya açılan yeni yüzü olarak kabul edilir. SİNCAN HAKKINDA BİLGİLER Sincan ilçesi, Ankara’nın en eski yerleşim yerlerinden biri olma bayrağına sahiptir. Geçmişi Cumhuriyet’in ilk dönemlerine kadar uzanır. Günümüzde modern yapısıyla öne çıkan bu ilçe, sanayi ve tarım açısından aktif bir merkezdir. Sincan hakkında önemli bilgiler;