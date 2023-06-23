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Haberler Yaşam Sincap Kış Uykusuna Yatar mı? Sincaplar Kış Uykusuna Ne Zaman Yatar?
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Sincap kış uykusuna yatar mı? Sincaplar ne zaman kış uykusuna yatar?

En sevimli hayvanlardan olan sincaplar 14-20 cm aralığında olan kıvrımlı kuyruklarıyla dikkat çeken canlılardandır. Memeli türüne giren sincaplar genel olarak otobur olsalar da çeşitli beslenme yelpazesine sahiptirler. Ağaçlarda yaşadığı bilinen sincapların hayatlarıyla ilgili merak edilen pek çok detaydan biri de kış uykusuyla ilgilidir. Sincap kış uykusuna yatar mı diye soranlardansanız bu yazıyı sizler için hazırladık.

Sincap Kış Uykusuna Yatar mı? Sincaplar Kış Uykusuna Ne Zaman Yatar?
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Kış uykusu soğukkanlı hayvanların sıcaklık ısısı düştüğünde hayatta kalabilmelerini sağlamaktadır. Havadaki sıcaklık düştükçe soğukkanlı hayvanların da vücut ısısı düşerek hareketleri oldukça yavaşlamaktadır. Bu nedenle beslenme gibi bazı vücut fonskiyonları da ısıya bağlı olarak güçleşir. Bu durumla baş edebilmek için kış uykusuna yatan canlıların vücutları uyku sırasında daha az enerjiye ihtiyaç duyar. Peki otobur olarak bilinen ve genellikle yaşamlarını ağaçlarda sürdüren sincaplar kış uykusuna yatar mı? Yapılan araştırmalar sonunca bu soruya net bir cevap verilmemiş olsa da sincapların kış uykusuyla ilgili ilginç bilgiler bulunuyor.

Sincap Kış Uykusuna Yatar mı?

Merak edenler için belirtmeliyiz ki sincap kış uykusuna yatar mı sorusunun yanıtı hem evet hem de hayır olacak. Sincapların vücutları da sıcaklık düştüğünde dinlenmeye ihtiyaç duyuyor ancak bu bildiğimiz aylar süren kış uykusuyla aynı şekilde olmuyor. Bu nedenle sincap kış uykusuna yatar mı sorusuna evet ya da hayır şeklinde net bir cevap vermek mümkün olmuyor. O halde sincapların metabolizmalarının ihtiyaç duyduğu dinlenme süresini merak edenler için detaylardan bahsedelim.

Sincaplar Kış Uykusuna Ne Zaman Yatar? Sincaplar Kaç Ay Kış Uykusuna Yatar?

Fındık, badem, ceviz, ağaç kabuğu, böcekler ve kuş yavruları gibi çeşitli bir beslenme yelpazesi olan sincapların da soğuk hava koşullarına uyum sağlamaları güçleşiyor. Bu nedenle vücutlarını dinlendirmeleri gereken sincaplar kış uykusuna ne zaman yatar sorusunun yanıtı sıcaklığın oldukça düştüğü zaman dilimlerinde olacaktır. Bu aslında tam bir kış uykusu sayılmamaktadır. Zorlu olan kış koşullarında beslenme de güçleşeceği için dinlenmeye ihtiyaç duyan sincaplar tam anlamıyla bir kış uykusuna yatmazlar. Bu nedenle sincaplar kaç ay kış uykusuna yatar diye merak edenler için belirtmeliyiz ki sincaplar aylar süren bir kış uykusuna yatmamaktadırlar. Sincaplar soğuk havaalarda sadece birkaç gün kendilerini dinlendirmek için yaşadıkları bölgede uyurlar. Yalnızca bir iki gün olan bu süreç tam anlamıyla bir kış uykusu olarak tanımlanamayacak kadar kısadır.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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