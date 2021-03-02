ELLERİ BİR AN OLSUN AYRILMAMIŞTI

Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz haftalarda eşi Sinem Kobal ile birlikte Nişantaşı'nda görüntülenmişti.

Doktor kontrolü için geldiklerini söyleyen ikili, ellerini bir an olsun ayırmamıştı.

"HER ŞEY ÇOK GÜZEL GEÇİYOR"

Gazetecilerin sorularına cevap veren İmirzalıoğlu, "Tam bir ay oldu. Her şey çok güzel geçiyor. Lalin iyi, evde bizi bekliyor. İyiyiz, çok şükür" demişti.