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Sinem Umaş cezaevinde

Yıllar önce katıldığı bir evlilik programı ile adını duyuran Sinem Umaş, Sokak Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği'nin Başkanı Elçin Yasin Yılmaz, Umaş hakkında iki ay tedbir kararı aldırmıştı. Karar ihlali nedeniyle 3 gün zorlama hapsi istenen Sinem Umaş, sosyal medya hesabından "Bu video yayınlandıysa ben emniyete teslim olmuşumdur" diyerek cezaevine girdiğini duyurdu

Sinem Umaş cezaevinde - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Bir dönem ekranlarda yayınlanan 'Gelinim Olur musun?' programı ile ünlenen ve Semra kaynananın gelin adayı Sinem Umaş, cezaevine girdi.

Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği'nin Başkanı Elçin Yasin Yılmaz, Umaş'ın tehdit ve hakaretlerine maruz kaldığını iddia ederek iki ay tedbir kararı aldırmıştı. Kararı ihlal ettiği gerekçesiyle üç gün zorlama hapsi istenen Sinem Umaş, Instagram hesabına eklediği bir video ile teslim olduğunu duyurdu.

Sinem Umaş, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, gözyaşlarına hakim olamadı. Umaş, yaklaşık bir buçuk yıldır tehdit edildiğini söyleyerek, sürekli evinin drone ile gözetlendiğini belirtti.

Sinem Umaş, "Ben bir buçuk yıldır psikolojik şiddet içerisindeyim. Yediğim tehditin, hakaretin haddi hesabı yok. Adalet istiyorum" dedi.

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