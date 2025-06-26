Sinem Ünsal ile Berk Cankat'ın balayı modundaki tatili Sinem Ünsal ile Berk Cankat'ın bilindiğinin aksine sevgili değil, evli olduğu kısa süre önce ortaya çıkmıştı. Ünsal ile Cankart, balayı modundaki tatillerine devam ediyor

Habertürk Giriş: 26.06.2025 - 19:39 Güncelleme: 26.06.2025 - 19:39 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL