Sinem Ünsal ile Berk Cankat'ın balayı modundaki tatili
Sinem Ünsal ile Berk Cankat'ın bilindiğinin aksine sevgili değil, evli olduğu kısa süre önce ortaya çıkmıştı. Ünsal ile Cankart, balayı modundaki tatillerine devam ediyor
Giriş: 26.06.2025 - 19:39 Güncelleme: 26.06.2025 - 19:39
Uzun süredir birlikte olan Sinem Ünsal ile Berk Cankat’ın evli oldukları kısa süre önce ortaya çıkmıştı.
Ünlü çift, Bodrum'daki balayı modundaki tatillerine devam ediyor.
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Sinem Ünsal, tatillerinden fotoğrafları, paylaşmayı ihmal etmiyor.
Tatillerinde samimi ve romantik anlar yaşayan çiftin mutluluğu, sosyal medyada da dikkat çekti.
Fotoğraflar: Instagram
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