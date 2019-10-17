21 Haziran 1993 (26 yaşında) yılında İzmir’de dünyaya gelen. Baba tarafından aslen Azerbaycan asıllı, anne tarafından Çerkez olan Sinem Ünsal’ın çocukluk yılları doğup büyüdüğü şehir İzmir Foça’da geçmiştir. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Edebiyat Bölümünü kazanmış Üniversite eğitimi için Eskişehir’e gitmiş mezuniyetin ardından İstanbul’a yerleşmiştir. 2016 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nden mezun oldu ve yine 2016 yılında Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Bölümü’nde çift-ana dal lisans programını tamamladı. Sofita Menajerlikle bağlı olarak çalışmalarını sürdüren Sinem Ünsal Müfit Aytekin Atölye de oyunculuk eğitimleri aldı.

Oyunculuk ve tiyatro eğitimi için özel kurslar alan genç oyuncu, 2017'de televizyon dünyasına adım attı. Özellikle ilk dizi deneyimi olan Çoban Yıldızı dizisinde Güneş karakterin ile ve Siyah Beyaz Aşk dizisinde Gülsüm karakteri ile ile önemli bir oyunculuk deneyimi yaşamış oldu. Sinem Ünsal son olarak 2018 yılında Tv8’in Kızım dizisinde Sevgi öğretmen olarak yer almış ve hem oyunculuğu hem de güzelliği ile büyük beğeni toplamıştır. 2019 yılının Ocak ayı itibarıyla tiyatro oyunlarında rol almaya başlayan güzel oyuncu, yine 2019 yılında Yapıkredi Afife Jale Ödülleri’nde Genç Yetenek kategorisine aday gösterildi. Sinem Ünsal’a 2019 - 25. Lions Türkan Kahramankaptan Tiyatro Ödülleri’nde Yılın En İyi Genç Kadın Oyuncusu ödülü verilerek başarısı taçlandırılmış oldu.

Güzel oyuncu Sinem Ünsal, 1.62, boyunda, 54 kg ağırlığında ve şuan bekardır. Özel yaşamında henüz sevgilisi olmayan Sinem Ünsal ikizler burcudur.

Şimdi ise 2019 yılında Fox TV ekranlarının 2019- 2020 yeni yayın dönemine damga vuran yeni dizi Mucize doktor dizisinde Nazlı karakterini canlandıran Sinem Ünsal, dizide gerek güzelliği ile gerekse de senaryo gereği oynadığı iyi karakterli rolü ile izleyicilerinin beğenisini bir kere daha kazanmayı başardı. Sinem Ünsal’ın dizide hayat verdiği Doktor Nazlı karakteri hastanenin en gelecek vaat eden asistanlarından biridir. 20'li yaşlarında bir cerrahi asistanı, ayrıca çok güzel bir kız olan Nazlı Ferman Hocaya platonik olarak aşıktır zira Ferman ve Beliz arasında ki aşkın farkındadır ama bu konuda duygularına karşı koyamaz. Ailesinde bir travma yaşayan Nazlı bu nedenle çok hızlı bağlılık geliştirebiliyor ve zarar göreceğini düşündüğü için de bu yaşına kadar erkeklerden hep kaçmıştır. Nazlı empati yeteneği çok güçlü bir kız olmasından dolayı Doktor Ali Vefa’nın durumunu ilk fark edenlerden biri olacaktır. Nazlı, Ali’nin ilk ve büyük aşkı olacak. Hastanede Doktor Ali’ye yakınlık gösteren, onunla ilgilenen Doktor Ali’nin özel durumundan dolayı bun farkında olup onunla sağlıklı iletişim kurabilme çabasına giren tek insandır Doktor Adil’den sonra.

Sinem Ünsal'ın oynadığı tiyatro oyunları

2019-... Bir Alaturka Hikaye: Raif ile Letafet / Cihangir Atölye Sahnesi

Sinem Ünsal’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Mucize Doktor (Nazlı) MF Yapım (TV Dizisi)

2018 – Kızım (Sevgi) Med Yapım (TV Dizisi)

2017-2018 – Siyah Beyaz Aşk (Gülsüm) D Yapım (TV Dizisi)

2017 – Çoban Yıldızı (Güneş) Most Yapım (TV Dizisi)