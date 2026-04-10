Sinem Ünsal ve Ahsen Eroğlu yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı
İstanbul Anadolu Başsavcılığı'nın soruşturmasında Sinem Ünsal ve Ahsen Eroğlu ifadelerinin ardından yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı
Giriş: 10.04.2026 - 23:55
Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “uyuşturucu” soruşturması kapsamında Sinem Ünsal ve Ahsen Eroğlu gözaltına alınamayınca haklarında dosya üzerinden yurt dışı çıkış yasağı koyulmuştu.
SERBEST BIRAKILDILAR
Sinem Ünsal jandarmada ifade verdi, telefonu incelendi, Adli Tıp’ta test verdikten sonra serbest bırakıldı. Ahsen Eroğlu ise Adli Tıp’ta yapılan testin ardından adliyeye jandarma eşliğinde getirildi, savcılık ifadesinin ardından serbest kaldı.
İki isim hakkında da yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri devam ediyor.
