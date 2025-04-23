Sinema salonlarında izleyiciye sunulacak film sıkıntısı yaşandığı bugünlerde bile festival filmleri, gösterime çıkarılmıyor. 2024'te Antalya Film Festivali ve Adana Film Festivali'nde yarışan 11 film aradan geçen 7 ayda izleyicilerle buluşamadı

En çok izleyiciye ulaşıldığı hafta sonları üzerinden bir değerlendirme yapılacak olursa 18 - 20 Nisan, izleyicilere yılın en az sayıda film sunulduğu hafta sonu oldu.

46 filmin gösterimde olduğu hafta sonunda, toplam gişe; 235.283 olarak gerçekleşti. Biletlerin % 47'si, 110.913 kişiyle 'Bir Minecraft Filmi' için kesildi.

Bir Minecraft Filmi

Listesinin zirvesinde yer alan filmi 3 gün boyunca sadece 110.913 kişinin izlemesiyle toplam gişenin neredeyse yarısını alması sinemalardaki gişe sorununu gözler önüne seriyor.

İzleyici kaybı, sinema salonu işletmecilerini, ödüllü eski filmleri, tekrar gösterime çıkarmak zorunda bıraktı. O filmlerden ikisi; 'Tenet' ile 'Leon: Sevginin Gücü' oldu.

Tenet

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2020 yapımı 'Tenet'i 132 salonda; 6.006, 1996 yapımı 'Leon: Sevginin Gücü'nü ise 65 salonda; 3.452 kişi izledi. Görünen o ki ödüllü eski filmleri yeniden gösterime çıkarmak da izleyici kaybına çare olmadı.