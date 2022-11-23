17 milyon liralık destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Kültür-Sanat
ABONE OL

Sinemaya 17 milyon liralık destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2022'nin son destekleme kurulu toplantısında 32 proje için sinema sektörüne 17 milyon 340 bin lira destek sağladı. Bu desteklerle birlikte 2022 içerisinde bakanlık tarafından 293 proje için sinema sektörüne sağlanan toplam destek miktarı 92 milyon 198 bin liraya ulaştı

Sinemaya 17 milyon liralık destek
17 milyon liralık destek
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yılın son destekleme kurulunda, 'Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım', 'İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım', 'Çekim Sonrası', 'Ortak Yapım' ve 'Yerli Film Gösterim' türündeki projeler, sinema sektör temsilcilerinden oluşan 8 kişilik destekleme kurulunca değerlendirildi.

Değerlendirmeler sonucunda, 4 'Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım' projesine 6 milyon 300 bin lira, 6 'İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım' projesine 6 milyon 900 bin lira, bir 'Çekim Sonrası' projesine 400 bin lira, 3 'Ortak Yapım' projesine 1 milyon 750 bin lira, 18 'Yerli Film Gösterim' projesine 1 milyon 990 bin lira olmak üzere toplamda 17 milyon 340 bin lira destek sağlandı.

Bakanlığın verdiği desteklerle 6 yönetmenin, ilk uzun metrajlı sinema filmini yapabilmesine olanak sağlandı. Yeni yönetmenlerin sektöre kazandırılmasında önemli payı olan desteği alan birçok film Sundance, Berlin, Venedik, Moskova, Saraybosna, Varşova ve Tokyo gibi dünyanın en önemli film festivallerinden ödüllerle dönmüştü.

Farklı ülkelerden sinemacıları bir araya getirmesi, bilgi ve teknoloji aktarımı, yerel fon kaynaklarına erişim ve potansiyel pazarlar oluşturulması gibi nedenlerle sinema sektöründe oldukça önemli hale gelen "Ortak Yapım Desteği" türünde de üç projeye destek sağlandı. Kurulda; Azerbaycan ve Türkiye ortak yapımı 'Man In A Blue Sweater', Belçika ve Türkiye ortak yapımı '2M2' ile Gürcistan, İsviçre, Bulgaristan ve Türkiye ortak yapımı 'Guria' adlı projelere destek sağlandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

24 Kasım'da öğretmenlere ücretsiz tiyatro
KÜLTÜR-SANAT 24 Kasım'da öğretmenlere ücretsiz tiyatro
Tenor Daniel Behle Borusan Sanat'ta
KÜLTÜR-SANAT Tenor Daniel Behle Borusan Sanat'ta
AKM kayıt stüdyosu kapılarını müzisyenlere açtı
KÜLTÜR-SANAT AKM kayıt stüdyosu kapılarını açtı
CSO'da İspanyol ve İtalyan rüzgarı
KÜLTÜR-SANAT CSO'da İspanyol ve İtalyan rüzgarı
2022 Amerikan Müzik Ödülleri sahiplerini buldu
KÜLTÜR-SANAT Amerikan Müzik Ödülleri sahiplerini buldu
Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri sahiplerini buldu
KÜLTÜR-SANAT Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri sahiplerini buldu
'Yitik Coriolanus' Per Sahne Kadıköy’de
KÜLTÜR-SANAT 'Yitik Coriolanus' Per Sahne Kadıköy’de
'Hayalet Hikâyeleri' Venedik Bienali'nde
KÜLTÜR-SANAT 'Hayalet Hikâyeleri' Venedik Bienali'nde
Pera Müzesi'nden 'Ve Taş Ağırlığınca Düştü' konuşmaları
KÜLTÜR-SANAT 'Ve Taş Ağırlığınca Düştü' konuşmaları
Sinema tarihinin unutulmaz yemek buluşmaları
KÜLTÜR-SANAT Sinema tarihinin unutulmaz yemek buluşmaları

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.