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Haberler Gündem 3. Sayfa SINIR DIŞI EDİLECEKLER! Son dakika: Sosyal medyada 'Muzlu' paylaşım yapan 8 kişi için flaş karar - Haberler
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'Muzlu' paylaşımda sıcak gelişme!

Sokak röportajı sırasında, bir kişinin muz alamadığını dile getirmesi üzerine, bazı kişilerin sosyal medyadan muz yeme görüntüsünü paylaşmasının ardından İzmir'de Suriye uyruklu 8 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi

SINIR DIŞI EDİLECEKLER! Son dakika: Sosyal medyada 'Muzlu' paylaşım yapan 8 kişi için flaş karar - Haberler
'Muzlu' paylaşımda sıcak gelişme!
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DHA

İzmir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir sokak röportajında yer alan 'Ben muz yiyemiyorum, siz kilolarca muz alıyorsunuz' sözleri sonrası 8 Suriyelinin sosyal medyadan provokatif paylaşımda bulunduklarını belirledi.

1'İ YAŞI KÜÇÜK 8 ŞÜPHELİ YAKALANDI

DHA'da yer alan habere göre ekipler, 29 Ekim'de 1'i yaşı küçük olmak üzere 8 kişiyi yakaladı. Yaşı küçük şüpheli, Çocuk Şube Müdürlüğü´ne teslim edildi.

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'kamu düzeni ve güvenliğini tehdit eden yabancı şahıslar' kapsamında sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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