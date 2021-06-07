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MSB: Suriye'den Türkiye yönüne kazılan tünel kullanılamaz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den Türkiye yönüne kazılan tünel girişinin kapatılarak, kullanılamaz hale getirildiğini duyurdu

Sınırda kazılan tünel kullanılamaz hale getirildi - Haberler
DHA

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hatay Reyhanlı'da görevli kahraman hudut personelimizin dikkati sayesinde Suriye'den Türkiye istikametine tünel kazıldığı tespit edildi. Tespit edilen tünelin girişi kapatılarak kullanılamaz hale getirildi" denildi.

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