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        Sinop'a mevsimin ilk karı yağdı

        SİNOP'a mevsimin ilk karı yağdı, kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 16:26 Güncelleme: 18.10.2024 - 16:30
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        Sinop'a mevsimin ilk karı yağdı
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        SİNOP'a mevsimin ilk karı yağdı, kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.

        Kentte iki gündür etkisini sürdüren gök gürültülü sağanak, yerini kar yağışına bıraktı. Boyabat, Türkeli ve Ayancık ilçelerine bağlı bazı köy ve yaylalarda kar yağışı etkili oldu. Sinop Valiliği, olumsuz hava ve yol koşullarına karşı vatandaşları uyararak dikkatli olmalarını istedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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