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        Ahşap ev taşıyan TIR, tünel girişindeki tabelaya takıldı

        SİNOP'ta ahşap ev yüklü TIR, tünel girişinde sıkıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 11:52 Güncelleme: 07.11.2024 - 11:55
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        Ahşap ev taşıyan TIR, tünel girişindeki tabelaya takıldı
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        SİNOP'ta ahşap ev yüklü TIR, tünel girişinde sıkıştı. Girişteki tabelaya takılan TIR, ekiplerin kontrolünde geri manevra ile tünelden çıkarıldı.

        Olay, dün akşam Sinop-Samsun yolu Çiftlik tüneli mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen, üzerinde ahşap ev taşıyan 34 KZ 6191 plakalı TIR, Çiftlik Tüneli'ne girerken, tünelin giriş tabelasına takıldı. Olay sonrası tünel bir süre trafiğe kapandı. TIR, ekiplerin kontrolünde geri manevra ile tünelden çıkarıldı. Daha sonra TIR’ın üstündeki ahşap evin çatı kısmı sökülerek tekrar tünelden geçmesi denendi. Ancak yine tünelden geçemeyen TIR, servis yolundan kontrollü olarak yoluna devam etti. Tünelde herhangi bir hasar oluşmazken, yol ekipler tarafından kısa süre içinde yeniden trafiğe açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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