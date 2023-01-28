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İçişleri Bakanı Soylu, Sinop'un Durağan ilçesinde halka hitap etti:

AA

İçişleri Bakanı Soylu, Sinop'un Durağan ilçesinde halka hitap etti:

SİNOP (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "14 Mayıs gecesi Avrupa'nın ve dünyanın şu an bize çelme takmaya çalışan bütün liderleri, Recep Tayyip Erdoğan'ı kutlamak için sıraya girecek." dedi.

Bakan Soylu, Sinop'un Durağan ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde vatandaşlara hitap etti.

Milletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği destekle 20 yılı aşkın süredir Türkiye'de büyük hizmetler gerçekleştirildiğine işaret eden Soylu, Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin sadece ülke içinde değil, dünyanın karşılaştığı krizlerde de çözüm ürettiğini dile getirdi.

Soylu, "Eğer ben bugün Amerika'ya söz söyleyebiliyorsam, Avrupa'ya Türkiye'nin gücünü haykırabiliyorsam, sizin ortaya koyduğunuz iradeyi Tayyip Erdoğan'ın millet adına ortaya koymasıyladır. Hepimiz insanız, eksiğimiz olur. Eksiği olmayan Cenabı Allah'tır." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin terörle mücadele kimseden icazet almadan öz güven sağlamasının, ülkenin geldiği noktanın görülmesi adına önemli bir merhale olduğunu anlatan Soylu, şöyle devam etti:

"Yıllarca terörün altında bizi ezmek istediler. Yıllarca hizmetlerimizi, yatırımlarımızı engellediler. Bakın şimdi Gabar Dağı'nda petrol çıkıyor. Daha yeni başladık. Gelecek nesillerimiz o kadar rahat edecekler ki göreceksiniz. Doğal gazın Sakarya gaz havzasında, Karadeniz Ereğli'de çıkması... Diğer tarafta Bingöl'ün Genç'te 100 milyon ton demir cevheri çıktı. Ülkemizi bölmeye, parçalamaya çalışanlara karşı ben dağdan dağa sekiyorum. Tayyip Erdoğan diyor ki, 'Askerimizi, jandarmamızı yanlız bırakmayacaksın'. Ne olursa olsun onları yalnız bırakmayacağız."

Soylu, dünya Kovid-19 salgını krizindeyken bunu fırsata çevirdiklerini, ihracatı 150 milyar dolardan 254,2 milyar dolara, istihdamı da 25 milyondan 32 milyona çıkardıklarını söyledi.

Türkiye'ye geçen yıl 51,5 milyon turist geldiğini, 46 milyar dolar turizm geliri elde edildiğine dikkati çeken Soylu, "Huzur olduğu için, Türkiye yarınına isabetli bakabildiği için bunları sağlayabildik. Dünya, Avrupa'yı 300 yıldır ilk kez böyle yakaladı. Neymiş? İngiltere demokrasinin beşiğiymiş. 3 ayda 3 başbakan değiştirdiler. Neymiş? 20 yıllık plan yaparız, 50 yıllık plan yaparız, 100 yıllık plan yaparız, biz şöyle devletleriz, sizin attığınız adımı görürüz... Siz ilk önce kışın donmaktan kurtarın da ondan sonra 50 yıllık plan yapın. Sen bu kışı hesap edemiyorsun." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'yi parmak sallanan ülke olmaktan kurtardığını vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:

"Daha yapacağımız çok iş var. 81 ilde üniversitemizin olmasının bir tek sebebi var, gençlerimiz yarına hazırlansınlar diye. Onlar yaşlanıyor, bizim genç nüfusumuz, tecrübemiz, bilgimiz bu coğrafyadaki kucaklamamız... Yapacağımız çok iş var. Suriye'yi, Irak'ı harap ettiler, İran'a yıllardır ambargo uygulayorlar. Afganistan'a Amerika gittiğinde 17 bin hektar eroin tarlası vardı, çıkarken 300 bin hektar. Neredeyse 20 kat büyüttüler. Müslümanlara karşı zulmünü ve gücünü haksızlıkla ifa etmeye çalışanlara karşı oradan uçakla kaçabilecek rezaletle karşı karşıya kalırsın."

Bakan Soylu, birçok dünya liderinin gıda krizi için Türkiye'den yardım istediğini anlatarak, şunları kaydetti:

"14 Mayıs gecesi Avrupa'nın ve dünyanın şu an bize çelme takmaya çalışan bütün liderleri, Recep Tayyip Erdoğan'ı kutlamak için sıraya girecek. Biz milletimize, ülkemize sadığız. Bir canımız var. Yıllarca bu ülkenin sevdikleri insanlarına yapmadıkları kalmadı. Ailesine iftira attılar. Yetmedi, kendisini iftira attılar. Yetmedi, ülkesine iftira attılar. Neymiş, uyuşturucu kaçakçılarıyla ülkemizin cari açığını kapatıyormuşuz. Bu dünyada da öteki dünyada da bunun hesabını sormayan namerttir."


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