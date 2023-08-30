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        Doğal liman kenti Sinop, kruvaziyer turizmiyle yabancı turistleri ağırlamayı sürdürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 11:00 Güncelleme: 30.08.2023 - 11:15
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        Doğal liman kenti Sinop, kruvaziyer turizmiyle yabancı turistleri ağırlamayı sürdürüyor
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        SİNOP (AA) - GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Üç tarafı denizle çevrili Türkiye'nin önemli doğal liman kentlerinden Sinop, kruvaziyer turizmiyle yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor.

        ABD'nin Florida eyaletindeki Miami kentinde 2009 yılında yapılan kruvaziyer zirvesinde, büyük gezinti gemileri ağına dahil edilen Sinop, bu yılın geride kalan bölümünde 8 kruvaziyere ev sahipliği yaptı.

        Gemilerle kente gelen yaklaşık 9 bine yakın turist, kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezerek alışveriş yapma fırsatı buldu.

        Kent sahillerinde denize giren turistler, şehir hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Turistler ayrıca rehberler eşliğinde kendilerine sunulan doğa rotasıyla Akliman, Hamsilos ve Erfelek Tatlıca Şeleleri’ni, kültür rotasıyla Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi, Tarihi Buzhane Binası ve tarihi kaleleri gezme fırsatı buldu.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren, AA muhabirine, Sinop'un kruvaziyer turizmi açısından deneyimli bir kent olduğunu söyledi.

        Tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgını öncesi çok sayıda kruvaziyere ev sahipliği yaptıklarını anlatan Süren, salgın sonrası tekrar büyük gezinti gemilerini kentte ağırlamaya başladıklarını dile getirdi.

        Süren, "Pandemi sonrası da normalleşmeyle geçen yıl 12 seferimiz vardı, bu yıl da planlanan 10 seferden 8'i gerçekleşti. Alternatif turizm kaynakları bakımından zengin olan ilimiz, kültür ve turizm rotalarıyla ciddi bir potansiyele sahip. Bu potansiyeli planlayıp hayata geçirdiğimizde hem deniz hem de kruvaziyer turizmi açısından iddialı duruma geleceğiz." diye konuştu.

        - Kruvaziyerle kente gelen turistlere "doğa ve kültür rotası" seçenekleri sunuluyor

        Kenti ziyaret eden turistlere iki farklı seçenek sunduklarını aktaran Süren, şöyle devam etti:

        "Biz bu sene için gerekli planlamalarımızı yaptık. Doğa ve kültür rotası şeklinde iki farklı seçenek sunuyoruz. Acentelerimiz gemiden gelen talepler doğrultusunda kültür veya doğa rotasını tercih ediyorlar. Yani biz seçeneği onlara bırakmış oluyoruz."

        Süren, gelecek yılın planlamalarını da şimdiden yapmaya başladıklarını vurgulayarak, hem alternatif rotalar geliştirme hem de daha fazla gemi ağırlama noktasında girişimlerinin devam ettiğini sözlerine ekledi.

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