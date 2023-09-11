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        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Sinop'un Türkeli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 21:56 Güncelleme: 11.09.2023 - 21:56
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        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Türkeli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli bir araçta uyuşturucu ve uyarıcı madde olduğu bilgisinin alınması üzerine aracı yol kontrolünde durdurmak istedi.

        "Dur" ihtarına uymayıp kaçan aracı takibe alan ekipler, kovalamaca sonrası durdurdu.

        Ekipler, araçtan atıldığı tespit edilen 8 gram metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

        Gözaltına alınan araçtaki 3 şüpheli jandarmaya götürüldü.

        Kovalamacanın yaşandığı anlar jandarma kamerasına yansıdı.

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