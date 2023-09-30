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        Türkeli'de "Hz. Peygamber, İman ve İstikamet" konferansı

        Sinop'un Türkeli ilçesinde "Hz. Peygamber, İman ve İstikamet" konferansı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 09:39 Güncelleme: 30.09.2023 - 09:48
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        Türkeli'de "Hz. Peygamber, İman ve İstikamet" konferansı
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        Sinop'un Türkeli ilçesinde "Hz. Peygamber, İman ve İstikamet" konferansı düzenlendi.

        Mevlid-i Nebi ve Camiler ve Din Görevlileri haftaları dolayısıyla İlçe Müftülüğü tarafından Türkeli Spor Salonu'nda düzenlenen konferansa konuşmacı olarak eğitimci yazar Hayati İnanç katıldı.

        Kur'an tilavetiyle başlayan programda İlçe Müftüsü Halil İbrahim Kömürcü açış konuşmanı yaptı. İlçe Müftülüğü İlahi Korosu tarafından sunulan ilahi dinletisinin ardından İnanç, konferans verdi.

        Konferansın ardından Kaymakam Safa Kahraman, İnanç'a gemi maketi hediye etti. Program, ilkokul ve ortaöğretim öğrencileri arasında yapılan "40 Hadisi Şerif Ezberleme" yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.

        Konferansa Belediye Başkanı Veysel Şahin ile vatandaşlar katıldı.

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